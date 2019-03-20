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Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak miting için Kocaeli’de!

Millet İttifakı’nın liderleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın saat 14.00’da İzmit Milli İrade Meydanı’nda Kocaelilerle buluşacak.

Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak miting için Kocaeli'de!

20 Mart 2019 Çarşamba 16:31

Millet İttifakı liderleri ortak mitinglerine devam ediyor. Millet İttifakının bu seferki durağı ise Meral Akşener’in memleketi Kocaeli oldu. İYİ Parti ve CHP Kocaeli il, ilçe parti teşkilatlarının büyük bir titizlikle hazırlandığı miting için hazırlıklar tamamlanırken mitinge büyük bir katılım olması bekleniyor. Kocaelili seçmene seslenecek olan Akşener ve Kılıçdaroğlu seçime sayılı günler kala Kocaeli için projelerini ve vaatlerini seçmenle paylaşacak.

AYRI GELECEKLER

Birçok il ve ilçede Millet İttifakı çatısı altında yerel seçime giren CHP ile İYİ Parti Genel Başkanları, ortak miting yapma kararı aldıkları iller arasında bulunan Kocaeli’ye yarın gelecekler. İki genel başkan miting alanına ayrı ayrı gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul’dan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçraroğlu ise Sakarya’dan ilimize gelecek. Miting alanına önce Meral Akşener’in geleceği belirtildi.

MİTİNG İÇİN TRAMVAY 4 SAAT ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi almış olduğu karar ile İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek mitingler için tramvayları 4 saat boyunca ücretsiz yapma kararı almıştı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği mitingde uygulanan karar yarın Millet İttifakı liderlerinin mitingi içinde uygulanacak. Saat 10.00 ve 14.00 saatleri arasında tramvay ücretsiz olarak kullanılabilecek. Gebze’den mitinge katılmak isteyen vatandaşlar için ise Tatlıkuyu köprüsünden saat 12.00’da otobüs kaldırılarak ulaşım kolaylığı sağlanacak.


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