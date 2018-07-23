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Kilitli Parke Tamiratı Devam Ediyor

Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bakım çalışmaları dâhilinde sürdürdüğü kilitli parke onarımlarına devam ediyor.

Kilitli Parke Tamiratı Devam Ediyor

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:46

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Fen İşleri Müdürlüğünün sürdürdüğü bakım çalışmalarında Kayapınar Mahallesinde çalışmalarını sürdüren ekipler. Bozulan kilitli parke kaplı yolların tamiratlarını yapıyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, ilçemiz genelinde ve mahallelerde bulunan kilit parke taşı sokaklar ile kaldırımlarda başlatılan bakım ve onarım çalışmaları sürüyoruz. İhtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında yerinden oynayan kilit parke taşları zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor. Kırılmış, parçalanmış kilit parke taşları ise yenileriyle değiştirilerek yenileniyor. Kilit parke taşı bakım çalışmaları ile birlikte deforme olan kaldırımların bakımları da yapılarak kaldırımlar daha düzgün ve düzenli bir hale getiriliyor dedi.

 

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Kilitli Parke Tamiratları Devam Ediyor.
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