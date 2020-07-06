Kimseniz Yoksa Devletiniz Var

Tüm Dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de yaygınlaşan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Devletimizce alınan tedbirler kapsamında, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın taleplerini alarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere İçişleri Bakanlığımızın 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgeleri gereği oluşturulan Tüm ilçe kaymakamlıkları ve diğer kamu kurumları bünyesinde Vefa İletişim Merkezleri 22 Mart 2020 Pazar günü faaliyete geçirilerek sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 Yaş ve Üstü yalnız yaşayan ve Kronik Rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın başta temel ihtiyaçları olmak üzere, sağlık, ilaç, evde bakım hizmeti olmak üzere benzeri ihtiyaçlarına dair talepleri alınmaya başlanmış, eş zamanlı olarak ta bu ihtiyaçlarının kendilerine ulaştırılması noktasında hizmet vermek üzere Vefa Sosyal Destek Grupları da aynı tarihte hizmet vermeye başlamışlardır.

Sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen, evlerinde tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için emniyet personeli, jandarma, sağlık personeli, Milli Eğitim camiasından öğretmenler, Müftülüklerden din görevlileri, belediye zabıta memurları ile Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personellerinden olmak üzere sayısı ihtiyaca göre artırılmak üzere yaklaşık 963 kamu görevlisi Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevlendirilmiş, Devletimiz tüm kurumları ve personelleriyle bu kapsamdaki vatandaşlara 22 Mart 2020 tarihinde hizmet vermeye başlamış halende hizmet vermeye devam etmektedir.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının faaliyetlerine ışık tutmak üzere tüm ilçelerimizdeki 65 Yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız tespit edilerek, adres bilgileri Vefa Sosyal Destek Gruplarına bildirilmiş, bu gruplardaki vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini iletecekleri telefon hatları ve sosyal medya hesapları kaymakamlıklarımızca gerek kendi imkânları gerekse basınımız yoluyla ilan edilmiştir.

Vefa Sosyal Destek Grupları 347.533 Kişiye Hizmet Vermiştir

Vefa İletişim Merkezleri ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarına başladığı 22 Mart 2020 Pazar gününden 05.07.2020 tarihi saat 24.00’a kadar;

v 112,155,156 Çağrı Merkezlerine 21.886,

v Diğer kurumlarımızın (AFAD,GAMER v.b) oluşturduğu merkezlere 50.271

Vefa Sosyal Destek Gruplarına direkt olarak;

v Temel ihtiyaçlar için 71.475,

v Sağlık Yardımları için 15.614,

v Maaşların evde ödenmesi, Ekonomik yoksulluk içinde bulunan vatandaşlara ödenecek nakdi yardımlar için 188.287,

Kişi olmak üzere toplam 347.533 kişiye Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından özverili bir şekilde ve mesai mefhumu gözetilmeksizin hizmet verilerek istek ve talepleri yerine getirilmiştir.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru; toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek ve hızlı olması, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bağışıklık sisteminin düşük olması, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp ve damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak, insan hayatını tehdit etmesidir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta, başta temizlik, hijyen maske kullanımı, sosyal mesafe olmak üzere, bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek, vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımız tarafından istisnasız uyulması, Devletimizin almış olduğu tedbirlerin hiçbir zafiyete uğratmadan uygulanması, insan sağlığı, toplum sağlığı açısından her şeyin üzerinde olup, büyük önem arz etmektedir.

Bu meyanda; Devletin tüm imkânları ve kaynakları seferber edilmiş durumdadır. Bizler de vatandaşımıza, ‘Kimseniz Yoksa Devletiniz Var’ diyoruz. Ve de bunu oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Gruplarımız aracılığıyla göstermekteyiz. 22 Mart 2020 tarihinden 05 Temmuz 2020 tarihine kadar 347.533 vatandaşımızın istek ve taleplerini yerine getirerek hayır dualarının alınmasına, Devletimizin her türlü olumsuzlukta vatandaşının yanında ve hizmetinde olduğunun gösterilmesine vesile olunmuştur.

DEVLETİMİZ, BAŞTA İLİN VALİSİ, KAYMAKAMLARI OLMAK ÜZERE TÜM KURUMLARI VE ÇALIŞANLARI İLE BİRLİKTE VATANDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA ve HİZMETİNDE OLMUŞ, OLMAYA DA DEVAM EDECEKTİR .

Kocaelili hemşerilerimizden müsterih olmalarını, özellikle Temizlik, Hijyen, Maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları olmak üzere Alınan Tedbirlere uymalarını istirham ediyor, sağlık ve huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini diliyoruz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.



KOCAELİ VALİLİĞİ



