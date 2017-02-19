Kimsesizlere Büyükşehir eli!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi evsiz ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşların barınma, yemek gibi ihtiyaçlarını sağlamak için Barınma Merkezi ile hizmet veriyor. Vatandaşların dertlerine derman olunduğu merkez, ortopedik ve mental özürlü Aytekin Tekinalp’e de sahip çıktı.

EV SICAKLIĞINDA

Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi özellikle soğuk hava şartlarında ihtiyacı daha da hissedilen, sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların barınma ve yeme ihtiyaçlarına cevap veriyor. Kalıcı bir yer bulunana kadar Merkez’de barındırılan vatandaşlara ev sıcaklığında yemek, sıcak su, barınma hizmetleri veriliyor. Merkezde hayata tutulan birçok isimden birisi de 52 yaşındaki Aytekin Tekinalp oldu.

ENGELLİ MAAŞI BAĞLANDI

Kartepe ilçesinde bir barakada kalan ama ihtiyaçlarını karşılayamayan Aytekin Tekinalp, Büyükşehir Belediyesi tarafından Barınma Merkezi’ne getirildi. Dolaşım problemleri nedeni ile ağır engelli olan Tekinalp’in öncelikle yemek, barınma gibi temel ihtiyaçları karşılandı. Sağlık sorunları için ilgili kurumlar ile irtibata geçilip sağlığına kavuşması için yardımcı olundu. Yüzde 78 ağır engelli raporu ile engelli maaşı bağlanılmasına aracılık edilerek bir nebze olsun maddi anlamda rahatlamasına imkan sağlandı.