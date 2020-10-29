KIZILAY HAFTASI BAŞLIYOR

152 yıllık merhamet çınarı Türk Kızılay her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası ile gerçekleştirdiği etkinliklerine bu yıl da devam ediyor. Bu yıl Kızılay Haftası boyunca Türk Kızılay’ın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri gençlere, kamuoyuna ve özellikle EBA TV üzerinden öğrencilere anlatılarak bu konuda farkındalık oluşması sağlanacak.

Kurulduğu 1868 yılından bu yana ayrım gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek ilkesiyle hareket eden Kızılay, toplumsal dayanışma ve sosyal refahı artırmak, muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi görevlerin yanı sıra kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında da faaliyet gösteriyor. 2020 yılının başından bu yana ise COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında immün plazma tedavisi, maske ve dezenfektan üretimi, sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman, vatandaşlara gıda desteği gibi yardımlarını sürdürüyor.

Türkiye’nin tüm il ve ilçelerine yayılan hizmet ağıyla ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Kızılay, bu yıl da 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan Kızılay Haftası’nda yürüttüğü faaliyetlere dair kamuoyunda farkındalık oluşturmak, Kızılaycılık ruhunu öğrencilere aşılayarak gönüllülük ve sosyal sorumluluk konularında bilinç oluşturmak için çalışmalar yürütecek.

EBA TV’den Milyonlarca Öğrenciye İyilik Anlatılacak

Tüm dünyanın aylardır mücadele ettiği COVID-19 pandemisinden en çok etkilenenler arasında öğrenci ve gençlerin olması sebebiyle “Senin Desteğin Oldukça Her Ev Bir Okul” kampanyasını başlatarak uzaktan eğitime destek veren Kızılay, hafta boyunca yine öğrencilere Kızılaycılık ruhunu aşılamak için çalışacak. Toplu etkinliklerin yapılamadığı pandemi döneminde, anaokulundan liseye kadar her gruptan öğrenciyle EBA sistemi üzerinden bir araya gelecek olan Kızılay, hazırladığı basit ve eğlenceli illüstrasyonlarla hem haftanın önemini ve Kızılaycılığı anlatacak hem de bilgilendirici ve eğitici dokümanlarla öğrencilerde farkındalık oluşmasına yardımcı olacak.

Kızılay Haftası Coşkuyla Kutlanacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak olan Kızılay Haftası, Kızılaycılık felsefesi ve temel ilkelerini öğrencilere tanıtmak ve benimsetmek, gerçekleştirdiği yenilikleri ve hedefleri konusunda kamuoyunu bilinçlendirme imkânı sunuyor.

Sosyal medyada #oAn etiketiyle her alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerine ilişkin kamuoyunda da farkındalık oluşturmayı amaçlayan Kızılay, “Bazı Anlar Vardır Sırf Sen O An Orada Olduğun İçin Güzelleşir” sloganıyla iyilik yolculuğunu anlatmaya hazırlanıyor. Bu yıl COVID-19 pandemisi sebebiyle uzaktan eğitime verdiği destekle öğrencilerin, immün plazma tedavisine verdiği destekle hastaların, sosyal yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Kızılay, vatandaşlara “Sensiz Olmaz” demeye devam ediyor. Hafta boyunca yardımlarıyla ilgili farkındalık yaratmak için çeşitli çalışmalar yürütecek olan Kızılay, iyilik hareketinin içinde olanlara da minnetini göstermeyi hedefliyor.

Kızılay’ın sonsuz bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalarda temel gücünü, yardımsever halkımız ve Kızılaycılık ruhundan aldığını belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kızılay ailesi olarak bizim en büyük gayemiz yardım bekleyen insanların ihtiyaçlarına anında cevap vermek. Bu gaye doğrultusunda dur durak bilmeden, ihtiyacım var diyene yardım götürüyoruz. Gönülden gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmalarımızda hayırseverlerin katkıları ise büyük. Hayırseverler bize destek oldukça Kızılay’ın merhamet elini uzatmaya devam edeceğiz. Bu yıl Kızılay Haftası’nda sürdürdüğümüz tüm çalışmalara ilişkin kamuoyunda bir bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Kızılay’ımızı özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtmak ve Kızılaycılık ruhuyla onlarda bir gönüllülük bilinci oluşturmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

























