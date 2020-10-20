KO-MEK Çocuk Oyun Odası Personeline Koronavirüs Eğitimi





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı aldığı etkili önlemlerle yerel yönetimler arasındaki başarısını sürdürüyor. Salgının ilk günlerinden itibaren, maske dikiminden, hijyen çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede üzerine düşen görevleri yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, bu konuda eğitimin önemine öncelik veriyor. Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına koronavirüs ile ilgili kapsamlı eğitimler veriliyor.

ÇOCUK OYUN ODALARINA KORONA EĞİTİMİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) bünyesinde faaliyet gösteren ve KO-MEK kursiyerlerinin çocuklarının yararlandığı Çocuk Oyun Odaları personeline koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler başlığında bir eğitim verdi. Eğitim, Çocuk Oyun Odalarına gelen minikleri, olası virüsün etkilerinden korumak anlamında büyük önem taşıyor.

PERSONEL VE EĞİTMENLER KATILDI

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime KO-MEK Çocuk Oyun Odalarında görev yapan personel katıldı.

HASTALIĞIN TANIMI İLE BAŞLANDI

Eğitimin başında Covid-19 hastalığının tanımı ve belirtileri hakkında bilgi verildi. Ateş, öksürük, nefes darlığı, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtilerin önemsenmesi gerektiği anlatılarak, hastalığın en önemli bulaşma yolunun damlacık yoluyla gerçekleştiği ve bu nedenle maske kullanımının hayati önem taşıdığı üzerinde önemle duruldu.

KURALLARA UYMAK HAYAT KURTARIR

Bu bilgilerin ardından salgından korunmak için yapılması gerekenlere değinildi. Ellerin sık sık yıkanması, bu yapılamıyorsa dezenfekte edilmesi, sosyal mesafe kurallarına uyulması, kirli ellerle yüz bölgesine dokunulmaması ve öksürme-hapşırma durumunda mendil kullanılması uyarılarında bulunuldu. Bu aşamada yine maske kullanımına dikkat çekilerek, söz konusu kuralın ihmalinin salgının yayılmasındaki en önemli faktör olduğu kaydedildi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Eğitimin en önemli aşamasını ise hiç kuşkusuz, Çocuk Oyun Odalarına gelecek olan çocuklara nasıl davranılacağı ve neler yapılması gerektiği yönündeki uyarılar oluşturdu.

OYUNLA KURALLARI ÖĞRENSİNLER

Çocuk Oyun Odalarına gelecek olan çocukların girişte ve çıkışta ateş ölçümlerinin yapılması ve hastalık belirtilerinin olup olmadığının sorulması gerektiği kaydedilerek, çocukların kurumda içinde hastalık belirtileri açısından eğitmen tarafından izlenmesi, ateşi 38 C’den yüksek olan çocuğun velisi nezaretinde sağlık kurumuna yönlendirilmesi anlatıldı. Eğitmenlerin çocukların kurallara uyması için sürekli oyun şeklinde çocuklarla iletişim halinde olması da eğitimde ele alındı. Bu konuyla ilgili çeşitli oyunlarla çocukların duyarlılığının ve kurallara uyumunun sağlanmasını olumlu sonuçlar vereceği ifade edildi.

OYUNCAKLAR ÖNEMLİ

Öte yandan eğitimde çocukların Çocuk Oyun Odaları içinde kullandığı oyuncak ve diğer eşyalarının da sürekli temizlenmesi ve hijyeninin sağlanması üzerinde duruldu. Bu aşamada el hijyenin tekrar önemine vurgu yapılarak, elini yıkayamayan küçük çocuklara eğitmeni tarafından mutlaka yardım edilmesi gerektiği ifade edildi.

KO-MEK MİNİK DOSTLARI İÇİN ÖNLEMLERİNİ ALDI

Öte yandan KO-MEK koronavirüs nedeniyle ara verdiği eğitimlerine 21 Eylül Pazartesi günü başladı. Pandemi nedeniyle, kurs merkezlerindeki hijyen önlemleri arttırıldı. Bu kapsamda KO-MEK kurs merkezleri içinde yer alan ve KO-MEK kursiyerlerinin çocuklarını emanet ettikleri Çocuk Oyun Odalarında da gerekli tüm tedbirler alındı.











