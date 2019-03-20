KO-MEK İlçe Sergileri Sürüyor

Sergi kervanına Dilovası Kurs Merkezleri de, el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan eserleriyle katıldı. KO-MEK’in 15 yıl içinde 577 bin 840 vatandaşa ücretsiz eğitim hizmeti verdiğini hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu, “Bu ne kadar güzel bir hizmet. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Dilovası Kültür Merkezi’ndeki sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut, Dilovası AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

YENİ ZELLANDA ACISI UNUTULMADI

Dilovası Sergi açılışında; Yeni Zelanda’da kısa süre önce gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında hayatlarını kaybeden Müslümanlar unutulmadı. Bu nedenle her ilçe sergisi açılışı öncesinde gerçekleştirilen Kocaeli Türküleri Müzik Dinletisi programdan çıkartıldı. Bununu yerine, KO-MEK usta öğreticileri tarafından ney dinletisi sunuldu.

BAŞKAN ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ KUTLADI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bir konuşma yaptı. Başkan Karaosmanoğlu sözlerine 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümünü kutlayarak başladı. Batının bundan 104 yıl önce tüm gücü ile Türklere saldırdığını ve Çanakkale’ye geldiğini hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu, “Dedelerimiz ki, neredeyse birçoğu 15 yaşındaydı, canlarıyla topraklarımızı savundular. Çanakkale’de iki yüz elli bin vatan evladı şehit oldu. Ama haçlı ordusuna geçit vermediler. ‘Çanakkale Geçilmez’ dediler” diye konuştu.



Dedelerimizin canlarını vererek görevlerini yaptığına dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu “Ve bize dediler ki; ‘Su uyur düşman uyumaz, sizler dikkatli olun’ Evet doğru uyumadılar. Farklı kılıklara girdiler, değişik şekillerde vatan evlatlarını katlettiler, ihtilaller yaptılar. Açık ve net olarak da karşımıza gelmediler. Hile ile geldiler” dedi.



KO-MEK BOHÇASI ANADOLU İMECE GELENEĞİDİR

Başkan Karaosmanoğlu konuşmasında çalışmanın ve halka hizmet etmenin önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda sözü KO-MEK’e getiren Başkan Karaosmanoğlu, 15 yılda ulaşılan düzeye dikkat çekti. KO-MEK’in 15 yılda, 577 bin 840 vatandaşa ücretsiz hizmet verdiğini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Bu ne kadar güzel bir hizmet. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Karaosmanoğlu yakın zamanda evlenecek kursiyere KO-MEK Bohçasını verdi. KO-MEK Bohçasının Anadolu’daki, imece geleneğini yaşattığını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bu güzel uygulamayı düşünen ve hayata geçiren kursiyerlerime teşekkür ederim” dedi.

BAŞKANIN ANLAMLI SÖZÜ KENDİSİNE HEDİYE EDİLDİ

Öte yandan usta öğrenciler de Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na son derece anlamlı bir hediye takdim etti. Usta öğreticiler, Başkan Karaosmanoğlu’nun “Şehri imar ederken, nesli ihmal etmemeli” sözünü etamin üzerine işleyerek kendisine armağan etti. Hediye karşısında oldukça memnun olan Başkan Karaosmanoğlu, “Biz öyle nesiller yetiştirelim ki, bizim evlatlarımız bizden daha da güzelini yapsınlar. Ben o evlatların daha iyisini yapacaklarına inanıyorum. Geleceğin büyüklerinin gençler olduğunu görelim ve onlara dua edelim” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu daha sonra protokol, konuklar ve kursiyerlerin katılımı ile birlikte kurdeleyi keserek Dilovası İlçe Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Sergi alanındaki eserleri inceleyen Başkan Karaosmanoğlu başarıları ve emeklerinden ötürü kursiyerleri ve onları yetiştiren usta öğreticileri kutladı.