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KO-MEK İstihdama Destek Veriyor

İstihdama yönelik açtığı kurslar ile binlerce vatandaşı iş sahibi yapan KO-MEK Havuz Suyu Operatörü olarak çalışmak isteyenlere eğitim verdi

KO-MEK İstihdama Destek Veriyor

17 Şubat 2017 Cuma 10:47

 

Havuz suyu operatörleri KO-MEK’te yetişti

 

Binlerce vatandaşımıza eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(KO-MEK) istihdama yönelik açtığı kurslar ile iş sahibi yapmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde olan yüzme havuzlarının bakımı için çalışacak operatörlerin de eğitimden geçerek sertifika almaları gerekiyor. Bu alanda gelen isteklere kayıtsız kalmayan KO-MEK il genelinde talepleri toplayarak, en kısa sürede eğitimlere başladı. Seka Kaynak Atölyesinde açılan ve 48 saat devam eden kurslarda; Havuz Suyunun Kimyasal Bakımı, Havuz Suyu Temizliği, Havuz Suyu Dolumu ve Hazırlanışı ve Havuz Suyu Araç ve Gereçlerinin Bakımı gibi konularda eğitim verilmektedir. İlk etapta 25 kişinin katıldığı eğitimlerde kursiyerler burada aldığı sertifika ile bu alanda kolaylıkla iş sahibi olabilecek.

 

KO-MEK İLE İSTİHDAMA DEVAM

25 kursiyerin usta öğreticiler eşliğinde hem pratik, hem de uygulamalı derslerle almış olduğu eğitimler, ilgiyle takip ediliyor. Kursiyerlerin kimi emeklilikte bir işim olsun düşüncesiyle kursa katılıyor, kimi de mevcut işini devam ettirebilmek için. Havuz Suyu Operatörlüğü kursuna katılan Hüseyin Özkan, “Emeklilikte bir işim olsun diye KO-MEK in verdiği bu ücretsiz kursu kaçırmak istemedim. Burada verilen eğitimler hem güncel hem de öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde usta öğreticilerimiz tarafından bizlere anlatılıyor. Bende bu kursu başarıyla tamamlayarak sertifikamı almak istiyorum” dedi. Havuz suyu operatörlüğü eğitimine katılan bir diğer kursiyer Okay Atalay ise konuşmasında, “Ben zaten havuz suyu operatörüyüm ama son zamanlarda Sağlık Bakanlığı tarafından sertifika almak şart koşulunca KO-MEK’in verdiği bu ücretsiz kursu kaçırmak istemedim” dedi

 

KO-MEK BİRÇOK VATANDAŞI İŞ SAHİBİ YAPTI

Kurulduğu günden beri Kocaeli’nde istihdama yönelik kurslar açarak alanında kalifiye elamanlar yetiştiren KO-MEK birçok kişiyi iş sahibi yaparak çeşitli sektörlere elaman desteği vermiş oldu. Bu güne kadar Havuz Suyu Operatörlüğünün yanı sıra Hasta Kabul İşlemleri, Arıcılık, Cenaze İşlemleri, Yönetim Asistanlığı, Ahşap Oymacılığı, Kuaförlük Kurban Kesim Elemanı Yetiştiriciliği, Kaynakçılık Elektrikli Ark Kaynakçılığı, Tığ Kaynakçılığı, Gaz Altı Kaynakçılığı gibi branşlarda eğitim vererek kursiyerlere sertifika verdi. KO-MEK ayrıca Vatman Projesi ile Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Ve Araştırma Merkezi, İŞKUR ve UlaşımPark ile ortaklaşa gerçekleştirdiği projeler ile istihdama yönelik kurslar açarak vatandaşları iş sahibi yapmaktadır.

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