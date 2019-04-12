KO-MEK Kursiyerine E-Pazar Müjdesi

Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yeni dönemde değerlendirileceği müjdesini veren Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Elektronik pazarda bu ürünlerin satılması için arkadaşlarımız çalışmaları başlattılar. Onları da güçlendirerek, inşallah el emeklerinize, aile bütçenize katkı sağlaması için, alan açmış olacağız” dedi.

PROTOKOLDEN AÇILIŞA İLGİ

Çayırova KO-MEK Kurs Merkezleri’nin İlçe Sergisi açılışına, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyakakın’ın yanı sıra, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Çayırova Ak Parti İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Çayırova MHP İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, meclis üyeleri, muhtarlar, kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

KO-MEK GENÇ KURSİYERE HEM OKUL HEM EV OLDU

Sergi açılışı öncesinde KO-MEK Müzik Grubu Usta öğreticileri Kocaeli Türkülerini seslendirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende ilk konuşmayı kursiyerler adına İngilizce ve Diksiyon Branşı kursiyeri Bahar Kudu yaptı. KO-MEK’le ilk tanıştığında 17 yaşında olduğunu söyleyen Bahar Kudu, “Erken yaşta okulu bırakmama rağmen KO-MEK bana hem ev hem okul oldu. Birçok dalda kendimi geliştirdim” dedi. KO-MEK’te bilgisayardan, muhasebeye, İngilizceden, diksiyona kadar farklı branşlarda eğitim alma şansı yakaladığını anlatan genç kursiyer, bu sayede ufkunun genişlediğini söyledi. KO-MEK’in her kursiyerinin hayatına farklı ve olumlu anlamlar kattığına işaret eden Kudu, “KO-MEK her yıl binlerce kişinin koluna birer altın bilezik takıyor. Ben KO-MEK sayesinde yaşın önemli olmadığını, emek verilip uğraşılınca bir şeyler öğrenebileceğini gördüm” dedi. Bahar Kudu, Kocaeli halkına sağlanan KO-MEK imkanı nedeniyle başta Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

BAŞKAN ÇİFTÇİ’DEN KO-MEK TEŞEKKÜRÜ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Çayırova KO-MEK Kurs Merkezi’nde eğitim alan kursiyerleri kutladı. Başkan Çifti, “Bu önemli imkanları halkımıza sundukları için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyoruz. Kursiyerlerimizi de bir yıllık emeklerinden dolayı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

SANAL DÜNYAYA KARŞI ÖNEMLİ GÖREV YAPIYOR

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen de yaptığı selamlama konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin KO-MEK ile halk eğitimine önemli destek verdiğini kaydetti. KO-MEK’in toplum hayatına içine katılarak, katkı sunduğunu kaydeden Çayırova Kaymakanı Hasan Gözen, “Son yıllarda gençlerimiz kendilerini sanal dünyaya giderek hapsetmeye başladı. Sanal dünyaya hapsedilen bu nesli dışarıya çıkarmanın yolu da sosyal belediyecilik anlayışı ile ortaya konan bu tür faaliyetlerdir” dedi. Hasan Gözen bu önemli katlı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

HALK ÜNİVERSİTESİ KO-MEK

Çayırova KO-MEK İlçe Sergisinin açılışında bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sözlerine, sergi açılışında emeği geçen kursiyerleri kutlayarak başladı. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “El emeğinizi, gözünüzün aşkını o eserlere nakşediyorsunuz. Çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Gezerken çok mutlu oluyorum. Gözlerinizden de sizlerin mutluluğunu okuyorum. Bu kurslar Başkan Karaosmanoğlu’nun verdiği emekle gerçekten bir Halk Üniversitesi’ne döndü” dedi.



KO-MEK’te insanların kendilerini bulduklarını, ifade ettiklerini ve hayatlarına renk kattığını kaydeden Doç. Dr. Büyükakın, “Ben de uzunca bir süre bunun içinde olduğum için yakından biliyorum, bir nevi rehabilitasyon merkezi gibi de bir işlev görüyor” dedi.

BU KURSLARDA GERÇEK DÜNYA YAŞANIYOR

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmasında, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’in konuşmasında dikkat çektiği sanal dünya tehlikesine vurgu yaptı. Sosyal medya ve cep telefonlarının aile bireyleri üzerindeki olumsuz yanlarını anlatan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “İşte KO-MEK kursları insanların birbirleriyle buluştuğu, gerçek dünyasını yaşamaya başladığı yerlerdir. Onun için buraların kıymetini bilelim. Buralara devam edelim. Bir kursu bitirdiyseniz, öbürüne devam edin. Etrafınızdaki insanlara lütfen duyurun. Burası gerçekten bu toplumun rehabilitasyonu açısından, bu toplumun sağlıklı temellere oturması açısından da oldukça önemli” şeklinde konuştu.

GENÇLERİN KO-MEK’E GELMESİNİ TEŞVİK ETMEK İŞİMİZ

Bu kapsamda sözü gençlere getiren Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Onun için gençlerimizin buraya gelmesini teşvik etmek bizim ayrıca yapmamız gereken işlerden biri olmalı. Şimdi buradaki kurslarda ağırlıklı olarak hanım kardeşlerimiz yer alıyor. Hanımlardan yüzde 75 civarında bir katılım var, geri kalan ise ağırlıklı olarak gençler. Ama belli bir yaş üzerindeki teyzelerimiz ve amcalarımız da bu kurslara ilgi gösteriyorlar. Hepsinin katılımını teşvik etmek istiyoruz. Çayırova’da 3 kurs merkezimiz var. Toplam 42 kurs merkezinin üç tanesi Çayırova’da. Bu iyi bir sayı. Ama siz yeter ki katılın biz bu sayıyı da arttırırız” dedi.

BAŞKANDAN KURSİYERE E – PAZAR MÜJDESİ

Öte yandan Çayırova KO-MEK İlçe Sergisi’nin açılışında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan KO-MEK kursiyerlerine E-Pazar müjdesi geldi. Yeni dönemdeki KO-MEK hedefleri arasında yer alan müjde kapsamında kursiyerler ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini satabilecek ve böylece ekonomilerine katkı sunabilecek. Bu önemli çalışma için hazırlıkların başladığını kaydeden Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Özellikle istihdama dönük olan el emeğinizin aile bütçenize katkı sağlamasına imkan veren kısmını da güçlendirmek istiyoruz, bu sebeple önümüzdeki süreçte istihdam odaklı kurslarımızın sayısını arttıracağız. Özellikle elektronik pazarda bu ürünlerin satılması için arkadaşlarımız çalışmaları başlattılar, bu alanı da güçlendirerek, inşallah el emeklerinizin bir şekilde aile bütçenize katkı sağlaması için bir alan açmış olacağız. E Ticaret alanı güçlendiğinde sonuç çok da güzel olacak inşallah” dedi.

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, konuşmasında 15 yıl boyunca KO-MEK’e liderlik etmiş olan başta eski Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Bununla beraber, “tüm usta öğreticilerimize, kurs idarecilerimize, KO-MEK Yönetim Merkezi çalışanlarımıza, Daire Başkanımıza ve Genel Sekreter Yardımcımıza emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Ancak en büyük teşekkürünün kursiyerlere yönelik olduğunun altını çizen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “En büyük teşekkürü kursa katılan ve buraya renk katan, şuanda da bu sergiyi bize yaşatan değerli kursiyerlerimize ediyorum. Öncelikle kendinizi alkışlamanızı istiyorum. Allah hepimize önümüzdeki süreçte, bu kurslarda çok daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Sizlerin de bu kurslara katılarak, bu halkanın genişleyerek, kentimize, ilçemize renk katmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmanın sonunda 14 Temmuz’da dünya evine girecek olan kursiyer Ayşe Yılmaz KO-MEK Bohçası’nı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın elinden aldı.

BAŞKANI MUTLU EDEN HEDİYE

Resim branşı usta öğreticisi Melek Türk Memetoğulları ise “vav” temalı eserini Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a hediye etti. Hediyeyi çok beğendiğini söyleyen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Vav harfi anne karnındaki halimize benzer. Hatta çok önemli bir anlamı vardır. Tevazuyu da ifade eder aynı zamanda. İnsanın böyle vav gibi durması lazımdır. Bu hediyeyi çok beğendim. Elinize emeğinize sağlık” dedi.

KURDELEYİ FATİ TEYZE KESTİ

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sergi açılışını sembolize eden kurdele kesimi sırası geldiğinde ise son derece anlamlı bir davette bulundu. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, konuşması sırasında kendisine seslendiği Kur’an-ı Kerim kursiyeri 75 yaşındaki Fati Çay’ı sahneye davet etti ve kurdele kesimini kendisine yaptırttı. Kursiyer teyzenin Euzü Besmele çekmesinin ardından ise kurdele kesilerek, ilçe sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ardından sergi alanına geçerek kursiyerlerin bir yıllık emeklerinden oluşan eserleri inceledi. Kursiyerleri tebrik eden Başkan Doç. Dr. Büyükakın, kursiyer ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.