KO-MEK öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Mehmetçik üşümesin kampanyasına destek veren KO-MEK öğrencileri bir hafta içerisinde 150 adet bere ve boyunluk örerek doğu ve Güneydogu’da görev yapan askerlere göndermek üzere hazırladı. Kampanyanın başlaması ile birlikte kısa sürede organize olarak aralarında örgü ipliği parası toplayan KO-MEK öğrencileri, kar kış demeden vatan için nöbet tutan askerler için el emeği göz nuru atkı ve boyunluk ördü. KO-MEK örgü sınıfı öğrencilerinin ördüğü atkı ve boyunluklar zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğe gönderilmek üzere hazırlandı.

YETER Kİ MEHMETÇİK ÜŞÜMESİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları KO-MEK öğrencileri, el birliği ile sınır hattında vatan görevini yapan Mehmetçiğin üşememesi için askeri kamuflaja uygun haki renkli 150 adet boyunluk ördü. Ördükleri boyunlukları Güneydoğu'da görev yapan askerlere gönderilmesi amacıyla yetkililere teslim eden öğrenciler “Bugün Türk halkı rahat uyuyorsa, bu, vatan için canını feda eden şehitlerimizle görev başında olan Mehmetçiğimiz sayesindedir. Onlara dua ediyoruz. Biz elimizden geldiğince üstümüze düşeni yapmaya çalıştık. Amacımız onlara hem moral olmak hem de üşümesinler diye katkı sağlamak” dedi.

150 ADET ATKI BERE ÖRDÜLER

Karamürsel KO-MEK kurs merkezi örgü sınıfı öğrencilerinin başlattığı Mehmetçiğe destek verme kampanyası bütün KO-MEK kurumuna yayıldı. Bir hafta içinde 150 adet atkı ve boyunluk örülüp hazır hale getirildi. KO-MEK kurs merkezlerinde örgü branşı usta öğreticisi Gülbahar Abiş; “Yeter ki Mehmetçiğimiz üşümesin, onlar zor şartlarda görev yaparken biz de elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu tür kampanyalar devam ettiği sürece her zaman destek vereceğiz” dedi.