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KOCAELİ AFAD GÖNÜLÜLERİ İLE HATAY SAMANDAĞIN DA DEPREMZEDELERE YARDIM DAĞITTIK

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

KOCAELİ AFAD GÖNÜLÜLERİ İLE HATAY SAMANDAĞIN DA DEPREMZEDELERE YARDIM DAĞITTIK

19 Şubat 2023 Pazar 13:42


Gazeteci ve belgeselci olarak depremin yıkıp yok ettiği Hatay da araştırmacı gazeteci ve belgeselci olarak araştırma yapıp belgesel çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaya devam ediyoruz.
17 Ağustos 1999 Marmara depremini depremin merkezi Kocaeli Gebze’de yaşamış biri olarak Hatay bölgesinde yardım dağıtılmasını takip edip araştırma yapmak üzere 18 Şubat 2023 günü Hatay Defne ilçesinden Kocaeli Afad gönülleri ile yola çıktık.
Edebiyat öğretmeni Kadir beyin başkanlığında hiç bir kuruluştan destek almadan kendi arabası ile topladığı yardımı oğlu İle birlikte depremzedeler için Hataya getiren Kocaeli Kartepe den iş insanı Ali Kavas beyin arabasında Samandağı ilçesindeyiz.
HATAY SAMANDAĞIN DA DEPREM GERÇEĞİ
Hatay’ın sahilinde samandağın da bizleri yıkık çökmüş binalar karşıladı.Emniyet müdürlüğü ve tapu müdürlüğünün yıkık binaları bahçesinde yardım dağıtımı yaparken küçük bir çocuğun bizi öpüp sarılmasını unutamam. 
Samandağındaki hasar Antakya’ya göre az bazı tv kanalları depremi ilk günlerinden samandağından yayınlar yapmıştı. Samandağının büyük bir bölümünde hasar olmamasına sevindim. 
Ankara Mamak dan bir hayırsever depremin ilk gününden itibaren çorba dağıtmaya devam etmiş. Onunla da belgesel söyleşi yaptık.
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DepremAFADPazarcıkDilovasıGebzeKocaeliDaricaIsmail Kahraman
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