GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Ansiklopedisi Şekilleniyor

Kentin hafızasını oluşturacak olan Kocaeli Ansiklopedisi için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Ansiklopedisi Şekilleniyor

23 Şubat 2021 Salı 11:22

 

Kocaeli şehir tarihçiliğinin temellerini atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilginin en büyük zenginlik olduğu anlayışından yola çıkarak Kocaeli Ansiklopedisi’ni hayata geçirme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanması beklenen projenin yürütme ve danışma kurulunda önde gelen tarihçi ve akademisyenler yer alıyor. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Yerel Kültür Platformu da projeye destek veren kurumlar arasında yer alıyor.

 

MADDE MADDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KOCAELİ

Kocaeli Ansiklopedisi Projesi insanların yaşadığı şehrin tüm ayrıntılarını en ince noktasına kadar tanıması ve bilmesi adına gelecek için büyük önem taşıyor. İlk aşamada yaklaşık 2.000 madde ve 4 cilt olması planlanan Kocaeli Ansiklopedisi’nin kapsamı, akademik çevre ve Kocaeli’de yaşayanların yapacağı katkılarla daha genişliyor. ‘’Nahiye, kasaba, şehirler’’, ‘’şehre mal olmuş cadde ve sokaklar’’, ‘’Kandıra yoğurdu, Hereke halısı, Karamürsel sepeti, türkü, tatlı, pişmaniye, simit gibi yerel ürünler’’, ‘’tarihi bina, cami, kule, konak, köprü, mezarlık, sarnıç, han, hamam gibi yerler’’, ‘’tatil yöreleri ve turizm alanları’’ ile kent tarihine spor, siyaset, sanayi alanında damga vurmuş isimlerin yer alacağı Kocaeli Ansiklopedisi’nde Kocaeli’den bahseden seyyahlar ve eserlerine de yer veriliyor. Kocaeli’nin vazgeçilmezleri arasında yer alan yerel basın da, geçmişte ve günümüzde yayın yapan dergi, gazete, televizyon gibi yazılı ve görsel medya kuruluşlarla ansiklopedide yer bulacak.

 

PROJE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Kocaeli Kongre merkezinde düzenlenen ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projenin geldiği nokta ve izlenecek metot hakkında detaylı bilgiler verildi. Daha önceki toplantıda gündeme gelen taslak maddeler üzerinden yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler geçen zaman içerisinde kurullarda yer alan katılımcıların katkılarıyla geliştirilerek tekrar güncellendi.

 

YÜRÜTME VE DANIŞMA KURULU

İkincisi düzenlenen toplantıya projenin yürütme kurulunda bulunan Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. İbrahim Şirin, Doç. Dr. M. Bilal Çelik, Doç. Dr. Levent Atalı, Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel ile danışma kurulunda yer alan Prof. Dr. Nermin Ersoy (KOÜ), Prof. Dr. Numan Akdoğan (GTÜ), Prof Dr. Ayşe Çalık Ross, Müzeyyen Ünal, Yavuz Ulugün, Erdoğan Özdemir ve Recep Kankal katıldı.

 




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Millet Bahçesine Kavuşuyor Dilovası Millet Bahçesine Kavuşuyor
Kardan Zarar Gören Ağaçlar Budanıyor Kardan Zarar Gören Ağaçlar Budanıyor
Gebze Sultan Orhan Camii Gebze Sultan Orhan Camii
ANADOLU BASINI SURİYE SINIRINDA MEHMETÇİK VE MESLEKTAŞLARIYLA KUCAKLAŞTI ANADOLU BASINI SURİYE SINIRINDA MEHMETÇİK VE MESLEKTAŞLARIYLA...
İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek
Cumhurbaşkanına En Güçlü Destek KO-MEK’ten Cumhurbaşkanına En Güçlü Destek KO-MEK’ten
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Dilovası Millet Bahçesine Kavuşuyor
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde yer alan Millet Bahçesi 12 Nisan’da ihaleye...

Haberi Oku