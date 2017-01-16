Kocaeli basını, 16 Ocak'ını coşkuyla kutladı!

16 Ocak Basın Onur Günü Nedeniyle Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından bir dizi etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Tren Garı’nda bir araya gelen 51 ilin Cemiyet Başkanı Kültür Tepesi’ne giderek çelenk bıraktıktan sonra Kasr-ı Hümayün’de temsili basın toplantısı gerçekleştirdiler. Ardından Cemiyet Üyeleri, protokol ve basın mensupları ödül törelerinin gerçekleştirileceği Sabancı Kültür Merkezi’ne geçtiler. Düzenlenen törende Ali Aydemir Haber Ödülü, Aybey Kahramanlı Mizanpaj ödülü, Murat Tosunoğlu Görüntülü haber dalı, Şehit Onbaşı Abdulsamet Özen Haber Dalı Özel Ödülü ve Şehit Onbaşı Abdulsamet Özen Görüntülü Haber Özel Ödülü dallarında ödül verildi. Ayrıca İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan sahada çalışan basın mensuplarına bisiklet hediye edileceğinin müjdesini verdi.

ATATÜRK KENTE SEVGİ DUYUYORDU

Bu toplantı, Atatürk’ün hayatındaki ilk ve tek basın toplantısı olarak da tarihe geçmiştir. Bu yüzden 16 Ocak 1923’ün bizler için üç büyük önemi vardır. Kuşkusuz ki bunlardan birisi cumhuriyettir ve söz veriyoruz, cumhuriyete sahip çıkacağız. İkincisi ise basının önemidir. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyet fikrini ilk olarak basın mensuplarına açması, basına verdiği önemi ortaya koymaktadır. Üçüncüsü ise yaşadığımız kent olan Kocaeli’dir. Atatürk’ün bu önemli toplantıyı Kocaeli’de yapması, bu kente duyduğu sevgiyi ortaya koymaktadır. 16 Ocak bir ruhtur ve cumhuriyet ile basının değerini ortaya koymaktadır. Evet, 16 Ocak, aynı zamanda 15 Temmuz ruhudur” ifadelerine yer verdi.

SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ

Çetin Gürol’un ardından söz alan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, “İzmit için önemli olduğu gibi bizim için de çok önemli. Türkiye’de gerçekten Kocaeli gazeteciler cemiyetinin hakkını vermek gerekiyor. Federasyonun meslektaşlarının sorunlarını dile getirmesi için tüm cemiyetlerin çalışması gerekiyor. Basının sorunları ve sorumlulukları var. İnanıyoruz ki ülkenin birlik beraberlik günlerini uzakta görmüyoruz. 15 Temmuz’da Türk basının ne kadar vatan perver olduğunu tüm dünya duydu. Şuna OHAL yasasında arkadaşlarımız mağdur durumda suçlu babamızda olsa cezasını çekecek. Ancak FETÖ’cu diye kapanan gazetelerdeki arkadaşlarımız suçlu gibi muamele görüyor. Bin civarında arkadaşımızın basın kartı iptal edildi. Bu sorunların biran önce çözümünü istiyoruz” şeklinde konuştu.

YOĞUN KATILIM

Sabancı Kültür sitesinde düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Koceali Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Çetin Gürol, Türkiye Gazeteciler Federasyon Başkanı Yılmaz Karaca, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma komutanı Mehmet Karadeniz, KOÜ rektörü Sadettin Hülagü, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kocaeli Baro başkanı Sertif Gökçe, KOÜ öğretim üyeleri, Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suca Omurca, BES Şube Başkanı Gülüzar Ateş, Cemiyet üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

16 OCAK BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Düzenlenen Basın Onur Günü etkinliklerinde ilk olarak konuşan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, “İçinde özgürce yaşadığımız vatan toprakları, çok önemli ve tarihi kırılma noktalarının ardından, çok çetin mücadelelerin sonrasında bizlere sunuldu. Çanakkale ruhu ve milli mücadele ile yüz binlerce şehit vererek misak-ı milli sınırlarımızın oluşturulması, meclisimizin açılması, cumhuriyetimizin kurulması, demokrasiye geçilmesi; kuşkusuz ki bunların tamamı ülkemizin kaderini tayin etmiş, bizleri bugünlere getirmiştir. 16 Ocak da, tıpkı bu tarihi kırılma noktaları gibi büyük öneme sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk, 16 Ocak 1923’te, az önce ilk törenimizi gerçekleştirdiğimiz Kasr-ı Hümayun’da bir grup gazeteci ile saatler süren toplantı yapmış, bu toplantıda ilk defa cumhuriyet fikrini ortaya atmıştır.

BASIN İYİ REFLEKS GÖSTERDİ

Daha sonrasında söz alan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan “Böyle onurlu bir günde herkesi selamlıyorum. 16 Ocak 1921 Mustafa Kemal kafasında oluşturduğu planları açıklamak istiyor. Bunu iç ve dış basına İzmit’te yapıyor ve önemli gördükleri isimleri İzmit’e davet ediyor. Biz de cemiyet başkanımızla orada o heyecanı yaşadık. Özellikle Kocaeli Cemiyetindeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir dahakine daha geniş bir programla kutlarız. Gelişmiş demokrasi ancak gelişmiş basınla olur bugünlerde yarınlarda bunu savunacağız. 15 Temmuz’da ülkesini demokrasisini seven herkes bir refleks gösterdi basınımız da iyi bir refleks gösterdi. Bu anlamda bir teşekkürü borç. Halkımızın gözü kulağı 15 Temmuz mücadelesinde bütün basınımız aynı tepkiyi gösterdi tabiki göstermeyenlerde oldu.

NİCE ONUR GÜNLERİNE

Vatan ve millet çıkarları söz konusu olduğunda basının özgürlüğüne diyecek bir şey yok ama kalemler daha dikkatli olmalı. Bu kurallara uymayanlar şehrimizde az da OLSA var. Bunların görevini yapan basına zararları var. Düzeltmek hepimizin görevi. Cemiyetimiz Türkiye’de önemli çalışmalar yaptı. Bir yandan hükümetimi. ilkeli doğru basınımıza her zaman yardımcı oluyoruz. İlk medya evi şehrimizde yapıldı. Her zaman basın günlerinde basın mensuplarımızın yanında olacağız. Hepsine bisiklet armağan edeceğiz. Mademki modernleşiyoruz bisiklet modern bir araç. Halkımızın gözü kulağı olmaya basınım devam etsin. Gelecekte daha çağdaş nice basın onur günlerine” dedi.

GÜÇLÜ BİR BASINIMIZ VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise Kocaeli’de bu toplantının yapılmasının önemine vurgu yaparak, “Kocaeli’de böyle bir basın toplantısının yapılması bizim için çok önemli. Kocaeli’de güçlü bir basınımız var. Eksiklerimiz ufak tefek yanlışlarımız olsa da fotoğrafın bütünü Kocaeli’deki özveriyi ifade ediyor. Bizler de gazetecilerimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Özgür basın hür basın Cumhuriyetimizin olmazsa olmazı. Bunun ahlak ilkeleri içinde yapılmasını gönülden diliyorum. Eleştiri, siyasileri eleştiri basında olmazsa olmazdır. Ben gazetelere bakarken yönetimimle eleştirileri basından da öğreniyorum” ifadelerine yer verdi.

GEÇMİŞİN TEMSİLCİLERİYİZ

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’da günün önemini dile getirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurulacak olan Cumhuriyetimizin, onunla ilgili temel düşüncelerinin paylaşıldığı ve İzmit’te gerçekleştirilmesinden onur duyduğumuz bir gün. Bu ülkenin birlik ve beraberliğine hizmet eden birliğimizin pekişmesine katkı veren ve hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyorum. Biz bir büyük millet ve devlet olarak bugün yaşadığımız topraklar üzerinde hakkı ve haklıyı koruyan bütün zenginlikleri barındıran, bu geleneği taşıyan ve temsil eden bir geçmişin temsilcileriyiz.

GELECEĞİMİZİN BEKASI KURTULDU

15 Temmuz’da demokrasimizi, zenginliklerimizi, tüm değerlerimizi elimizden almak isteyen bir darbe kalkışması gördük. Nasıl ki 19 Mayıslar, 16 Ocaklar kurulduysa o geçmişin evlatlarının dimdik ayakta ve meydanlarda durmasıyla geleceğimizin bekası da kurtulmuştur. 15 Temmuz Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacağının ispatıydı. Sahip olduğumuz değerlerin farkındayız. Mustafa Kemal bir iradenin altını kararlılıkla çizmiştir ve ‘Egemenlik kayıtsız milletindir’ demiştir. Onun için 15 Temmuz’da egemenlik yok edilmek istendiğinde meclis bombalanmak istendi ama egemenliğin sahibi millet bu emanetin sahibi millet bu emaneti koruyacağına tekrar gösterdi” açıklamasında bulundu.

ÖDÜL ALACAKLAR

ALİ AYDEMİRER HABER ÖDÜLÜ

Bülent Ekinci

Ömür Kavram

Şahin Oktay

AYBEY KAHRAMANLI MİZANPAJ ÖDÜLÜ

Evren Kızıltaş

Seher Ortaç

Fikriye Çakar

MURAT TOSUNOĞLU GÖRÜNTÜLÜ HABER ÖDÜLÜ

Kadir Yıldız

Gürcan Yılmaz

İsa Turhan

ŞEHİT ONBAŞI ABDULSAMET ÖZEN HABER DALI ÖZEL ÖDÜLÜ

Çiğdem Armağan

ŞEHİT ONBAŞI ABDULSAMET ÖZEN GÖRÜNTÜLÜ HABER ÖZEL ÖDÜLÜ

Cüneyt Horozal