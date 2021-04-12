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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden iki yılda kente yaklaşık 4 milyar liralık yatırım

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iki yılda tamamlanan 226, devam eden 85 eser ve hizmetle kente yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden iki yılda kente yaklaşık 4 milyar liralık yatırım

12 Nisan 2021 Pazartesi 17:37

Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Sevdamız Kocaeli" sloganıyla gerçekleşen programda konuşan Büyükakın, hayatını bu şehre adadığını, derdinin Allah'ın ve halkın rızasını kazanmak olduğunu kaydetti.

Bunun için çalışmalara başladıklarını ifade eden Büyükakın, "Geçen yıl gece gündüz demeden halkımıza hizmet ettik. Tatil bile yapmadık çünkü vatandaşın emanetine talip olduğumuzu ve hakkını vereceğimizi söylemiştik. Gereksiz kavgalardan uzak durduk. İki yıllık süreçte emeğimizin karşılığını aldık. Salgın nedeniyle iç ve dış ekonomik sıkıntılar yaşandı. Salgının yaşattığı sıkıntılara rağmen yüz akıyla paylaşacağımız çok sayıda projemiz var." diye konuştu.

"Gerçek kaptan, fırtınalı denizde belli olur." diyen Büyükakın, Türkiye'nin göreceli olarak en fazla eser ve hizmet üreten belediyesi olduklarını, 2,3 milyar değerinde 226 eseri hayata geçirdiklerini söyledi.

Büyükakın, Yuvacık Barajı haricinde borçlarının olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Belli aralıklarda piyasalara olan borçları sıfırladık. 950 milyon lira borç ödedik. Her ay 22 milyon lira Yuvacık Barajı'na ödeme yapıyoruz. Bütün bunlara rağmen 550 milyon lira kasamızda birikmiş paramız var. Bu şehre bir yıl rahat şekilde bakarız. Biz şehrin sigortasıyız. Geçtiğimiz 2 yıl, yatırımlara hız kesmeden devam ederken, salgınla mücadele ettiğimiz ve bütçemizi koruduğumuz 2 altın yıl oldu."

Başkanlığındaki iki yılda tamamlanan 226, devam eden 85 eser ve hizmetle kente yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yapıldığını bildiren Büyükakın, projelere ilişkin bilgi verdi.




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