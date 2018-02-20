Kocaeli Büyükşehir Meclisi’nden tarihi Hünkâr Çayırı kararı!

Kocaeli Büyükşehir Meclisi tarihi bir karar alarak aylardan beri kamuoyunu meşgul eden Hünkar Çayırı ile ilgili kararını alıp bölgeyi tümüyle yeşil alan ilan ederek tarihe not düşmüş oldu. İktidar ve Muhalefetle birlikte oy birliğiyle alınan bu karar Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin tarihi kararı olarak hayıtlara geçti.

Keşke Hünkar Çayırı daha önce yeşil alandan çıkarılıp 2010 yılında ticari alana dönüştürülmeseydi. Kamuoyunda herkesi rahatsız neden ve vicdanları yaralayan satış kararı alınmasaydı. Keşke, 28 Şubat sürecinde bu bölgeden Anadolu Vakfı’na özel hastane tahsis edilmeseydi. Keşke, bölgede ki daha önce satılan yerler satılmasa, burası koruma altına alınabilseydi. Ama bu yanlışlardan çıkarabilecek dersler var olduğuna inanıyor ve alınan karadan duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bu kararda emeği geçen herkese teşekkürler.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’ NE TARİHİ GÖREV

Gebze, Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu olarak 1943 yılında çok zor şartlarda insan gücü at ve at arabalarıyla ıslah edilip yeşillendirilen, ağaçlar dikilerek güzelleştirilen 4 Milyon metre kare alanın eski haliyle mutlaka korunup muhafaza edilmesiyle ilgili Gebze teknik Üniversitesi’ne tarihi görev düşüyor.

Gebze teknik üniversitesi bu bölgeyi yavaş yavaş betonlaştırıyor. Yeni yeni bölgede binalar yapılması gerçekten üzücü. Kesinlikle betonlaşmanın önüne geçilmeli. Kapı yapmak için milyarlar harcanarak Teknik Üniversitesinin E-5 yolundan gözükecek şekilde beton bloklar oluşturuluyor. Gerçekten buna ihtiyaç da yok, bu betonlaşma Teknik Üniversiteye de yakışmıyor. Bu betondan değil de daha teknik konularla, estetik figürlerden oluşan bilim ve tekniğe yakışan bir kapı olması lazım.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü sayın Haluk Görgün, buradan kamuoyu önünde çağrıda bulunmak istiyorum. Bu bölgede kesiklikle betonlaşmanın önüne geçilmesi için elinden geleni yapmalı. Bu bölgede 1943 yılında Teknik Bahçıvanlık okulu iken kurulan ruha sahip olarak gelecek kuşaklara aktarılmalı. Gebze Teknik Üniversitesi için büyük yüksek katlı binalar Muallimköy bölgesinde devam edilmeli.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ’NİN TARİHİ KARARI

18 Aralık 2017’de Erzincanlılar Vakfı’na Özel Üniversite olarak tahsis edilen Hünkar Çayırı, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Gebze halkına kazandırıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi oy birliğiyle İmar değişikliği yaparak 195 dönüm arazinin tamamını yeşil alan ilan etti.

Gebze’de iki defa satışa çıkarılan ve kamuoyunda tepkilere yol açan Hünkar Çayırı son söz söylendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye meclis toplantısında Hünkar Çayırı için işmar değişikliği yapıldı. Köy Hizmetlerinin lağvedilmesiyle 2004 yılında Büyükşehir bünyesine geçen Hünkar Çayırı daha sonra Seka Park ile takas edilerek Devlet Malzeme Ofisi’ne geçmişti. Fatih Sultan Mehmet’in yadigarı olan Hünkar Çayırı için daha sonra 2010 yılında imar değişikliği yapılmış ve 195 dönüm arazi Ticari Alan olarak planlara işlenmişti.

YEŞİL ALAN İLAN EDİLDİ

2015 yılına kadar herhangi bir işlemin yapılmadığı Hünkar Çayırı, 7 Haziran seçimleri sonucu oluşan Geçici Hükümette Maliye Bakanlığı tarafından özelleştirme Yüksek Kurulu’na devredilmiş ve 2020 yılı sonuna kadar satışa çıkarılmıştı. Daha sonra gelen tepkiler üzerine bu satıştan vazgeçilmişti. Fakat 18 Aralık 2017’de 195 bin metre kare alandan 133 bin metre karelik kısım Erzincanlılar Vakfı’na özel Üniversite kurulması için tahsis edilmişti. Kocaeli kamuoyundan gelen sert tepkiler üzerine başta Başbakan Yardımcısı Fikri Işık olmak üzere siyasiler devreye girmişti ve tahsisten vazgeçilmişti. Bu gelişmeler üzerine son adımı atan Büyükşehir Meclisi oy birliğiyle Hünkar Çayırı’nı Yeşil alan ilan ederek Koruma altına aldı. Hünkar Çayırı’nın ilerleyen günlerde Gebze Belediyesi tarafından yapılacak projelerle rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi bekleniyor.