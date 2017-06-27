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Kocaeli Fuarı Murat Boz konseri ile başlıyor

Kocaeli Fuarı’nın 51. yılında yaz boyunca devam edecek konser ve etkinlikler 28 Haziran İzmit’in kurtuluşunda Murat Boz ile başlıyor

Kocaeli Fuarı Murat Boz konseri ile başlıyor

27 Haziran 2017 Salı 10:22

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 51. yılında Kocaeli Fuarı’nda birbirinden renkli konser ve etkinlikleri halkımızla buluşturmaya hazırlanıyor. Kocaeli Fuarı’ndaki konserler, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 28 Haziran’da Murat Boz konseriyle başlıyor. Yaz sonuna kadar çarşamba akşamları tanınmış sanatçıların konserleri, cuma akşamları ise çocuklara yönelik etkinlikler fuarın Güneş Sahnesi’nde yer alacak.

 

KİMLER YOK Kİ?

Kocaeli Fuarı 51. Yıl Yaz Etkinlikleri, yaklaşık 2 ay boyunca sürecek. Etkinlik takviminde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda boy gösterecek. İrem Derici, Göksel, Murat Kekilli, Hakan Altun, Resul Dindar, Koray Avcı ve Karamürselli sanatçı Demet Akalın gibi isimlerin sahne alacağı Kocaeli Fuarı’nda çocukları da birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Kocaeli Fuarı’ndaki tüm konser ve etkinlikler ise ücretsiz olacak.

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı nedeniyle düzenlenecek konser ve etkinliklerin takvimi ise şöyle;

 

28 Haziran Çarşamba Murat Boz
30 Haziran Cuma Rafadan Tayfa
05 Temmuz Çarşamba İrem Derici
07 Temmuz Cuma Harika Kanatlar
21 Temmuz Cuma Keloğlan
22 Temmuz Cumartesi Göksel
26 Temmuz Çarşamba Murat Kekilli
28 Temmuz Cuma Niloya
02 Ağustos Çarşamba Hakan Altun
04 Ağustos Cuma Arda ile Ceren
09 Ağustos Çarşamba Resul Dindar
11 Ağustos Cuma Pepe
18 Ağustos Cuma Heidi
23 Ağustos Çarşamba Koray Avcı
25 Ağustos Cuma Canım Kardeşim
30 Ağustos Çarşamba Demet Akalın
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