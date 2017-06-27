Kocaeli Fuarı Murat Boz konseri ile başlıyor

KİMLER YOK Kİ?
Kocaeli Fuarı 51. Yıl Yaz Etkinlikleri, yaklaşık 2 ay boyunca sürecek. Etkinlik takviminde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda boy gösterecek. İrem Derici, Göksel, Murat Kekilli, Hakan Altun, Resul Dindar, Koray Avcı ve Karamürselli sanatçı Demet Akalın gibi isimlerin sahne alacağı Kocaeli Fuarı’nda çocukları da birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Kocaeli Fuarı’ndaki tüm konser ve etkinlikler ise ücretsiz olacak.
ETKİNLİK TAKVİMİ
Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı nedeniyle düzenlenecek konser ve etkinliklerin takvimi ise şöyle;
|28 Haziran Çarşamba
|Murat Boz
|30 Haziran Cuma
|Rafadan Tayfa
|05 Temmuz Çarşamba
|İrem Derici
|07 Temmuz Cuma
|Harika Kanatlar
|21 Temmuz Cuma
|Keloğlan
|22 Temmuz Cumartesi
|Göksel
|26 Temmuz Çarşamba
|Murat Kekilli
|28 Temmuz Cuma
|Niloya
|02 Ağustos Çarşamba
|Hakan Altun
|04 Ağustos Cuma
|Arda ile Ceren
|09 Ağustos Çarşamba
|Resul Dindar
|11 Ağustos Cuma
|Pepe
|18 Ağustos Cuma
|Heidi
|23 Ağustos Çarşamba
|Koray Avcı
|25 Ağustos Cuma
|Canım Kardeşim
|30 Ağustos Çarşamba
|Demet Akalın