Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesini Onurlandıran ödül

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un eşi Sayın Hülya Aksoy’un Koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” kapsamında; proje başlangıç tarihi olan 23.10.2017’den itibaren sorumluluk bölgelerinde hedeflenen nüfuslarının

%94.9

kadınımıza ulaşılmasında emeği bulunan, özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerine Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy tarafından Başarı Belgeleri verildi.

Valilik Makamda gerçekleştirilen programa; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ve eşi Sayın Hülya Aksoy’un yanı sıra, Başarı Belgesi verilecek olan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, İzmit İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nazif Aksoy, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, Başiskele İlçe Sağlık Müdürü M. Gonca Set, Dilovası İlçe Sağlık Müdürü Dr. Vanda Şirin ve Kocaeli Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesinde görevli İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri katıldı.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yapmış olduğu konuşmalarında; “Değerli katılımcılar, bundan yaklaşık iki yıl önce 23 Ekim 2017’de Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi çalışmalarının kamuoyu ile paylaşılmasını gerçekleştirmiştik. Yaklaşık iki yıllık süreç içerisinde hedef kitlemiz 1 Milyon 906 bin olan 15-69 yaş grubumuzun bugün itibariyle yaklaşık olarak %95’ine ulaşmış durumdayız. Bugün itibariyle baktığımızda 644.812 kadınımıza kadın sağlığı eğitimini vermiş durumdayız. Kadın Sağlığı Eğitimi projemizin İl genelinde koordinatörlüğünü yapan değerli eşim Hülya Aksoy hanımefendiye bu görevinde gösterdiği üstün gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Başta İl Sağlık müdürümüz, İlçe Sağlık müdürlerimiz olmak üzere bu projede görev alan ve bu projenin uygulayıcısı olan değerli sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Kadın neredeyse o noktaya giden ve orada bu eğitim çalışmalarını gerçekleştiren bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu eğitim çalışmalarında özellikle kadınlarımızın karşı karşıya kaldıkları kanser risklerinde en ön sırada yer alan meme kanseridir. Meme kanserinde kendisini daha bilgili bir düzeye çıkaracak ve kendi kendini muayene edebilir bir bilgi seviyesine ulaşacak bir eğitim çalışmasını başlatmıştık. Bu eğitim programımızda; rahim ağzı kanseri, kolon kanseri gibi birçok kanserle ilgili de uyarıcı bilgileri kadınlarımızla paylaşmıştık. Kadınlarımızı bir araya getirmişken de onlara farklı konularda da birçok bilgi vermeyi de hedefledik. Özellikle obezite nedir bununla ilişkili ne tür davranış içiresinde bulunması gerektiği konusu, kadına yönelik şiddet nelerdir ve kadına yönelik bir şiddete maruz kalındığında nereye nasıl başvurulacağı konularına varıncaya kadar birçok konu bu eğitim çalışmalarımızda yer almıştır. Özellikle sağlıklı beslenme, bağımlılıkla mücadele gibi konularda Sağlık Bakanlığımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın gündeminde olan birçok hususu da bu eğitim çalışmamıza dahil ederek, yapılan çalışmalarla kadınlarımızı bilgilendirmiş durumdayız. Eğitim çalışması sonrası kadınlarımıza yönelik arzu edenler varsa ilgili arkadaşlarımız tarafından muayene yapılması da söz konusu oldu. Kitle tespit edilen, şüpheli görülen kadınlarımız hastanelere yönlendirildi. Yaklaşık 12 bin 512 kişi çeşitli tetkiklerden geçirildi ve bu eğitim çalışmasını alan 15 kişi de de kanserli vaka tespit edildi. Onların tedavileri ve sağlığına kavuşması sürecin de de ilgili arkadaşlarımız tarafından takipleri yapılarak, her türlü destek de verilmektedir. Bu projedeki temel amaçlardan birisi de; sadece eğitim çalışması verip bırakmak değil, bu tür noktalarda tespit edilen kadınlarımız varsa onlara da her türlü desteği bundan sonraki süreçte de vermeyi kapsamaktadır. Kocaeli’de şuana kadar ulaştığımız %95’lik bir kitleye bu eğitim çalışmasını veren bütün sağlık çalışanlarıma tekrardan çok teşekkür ediyorum. Toplumsal duyarlılığı daha üst noktalara taşımak adına bunu önemsiyoruz. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı, bizde özellikle bu projede yer alan arkadaşlarımıza yaptıkları çalışmalardan dolayı başarı belgesi vereceğiz. “ dedi.

Konuşmaların ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ve Eşi Sayın Hülya Aksoy, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.İnci Sobi başta olmak üzere Kadın Sağlığı Eğitim Projesinde yer alan İlçe Sağlık Müdürleri ve personellerine başarı belgelerini verdiler.

Kocaeli Valiliğinin himayesinde, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un eşi Sayın. Hülya Aksoy’un Koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kocaeli Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" kapsamında; kadınlarımıza meme kanserinin erken tanısında çok önemli olan kendi kendine meme muayenesi yapmasını öğretmek ve 20 yaşından itibaren her ay uygulamasını sağlamak, Aile Sağlığı Merkezleri ile KETEM’ lerde ücretsiz uygulanan meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserleri tarama hizmetleri konusunda bilgilendirmek ve bu hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak, kadın üreme sağlığı, menapoz, normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemini anlatmak, fiziksel aktivite, obezite ve diyabetten korunmak için neler yapılması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak, sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığının zararları konusunda onları bilinçlendirmek, organ bağışının ve akılcı ilaç kullanımının toplum için önemini anlatmak, kadınlarımızı şiddete uğradığında, uğrama tehlikesi ile karşı karşıya kaldığında ya da böyle bir duruma tanıklık ettiğinde başvurabileceği kurum ve kuruluşlar ile 6284 sayılı Kanun hakkında bilgilendirilmektedir.

Sektörler arası iş birliğinin sağlanması amacıyla, Valimiz Sayın Hüseyin AKSOY ve eşi Sayın Hülya AKSOY’un ev sahipliğinde, ilimizdeki tüm resmi/özel kurum yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşları ve basının geniş katılımı ile 23.10.2017 tarihinde Proje Tanıtım Toplantısı düzenlenmiş, projenin il genelinde duyurulması sağlanarak, çalışmalar başlatılmıştır. Kurulan eğitim ekipleri ile proje başlangıcından bu güne kadar, 644.812 kadınımıza eğitim verilmiş, hedef nüfusun %94.9’una ulaşılmıştır.



















Valiliğimiz Koordinasyonunda; İlimizdeki tüm kurumlarla iş birliği sağlanarak, hedef kitlemiz olan 15-69 yaş arası toplam 678.868 kadınımızın tamamına ulaşılana kadar, tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak eğitimlere devam edilecektir.