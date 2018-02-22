Kocaeli PÖH timi Afrin'e uğurlandı

Kocaeli'de Polis Özel Harekat (PÖH) timi, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere, dualarla Afrin'e uğurlandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 22 kişilik tim için uğurlama töreni düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki törende kurban kesilerek, dualar edildi.

İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, PÖH timine hitaben yaptığı konuşmasında, milletin huzuru ve güveni için önemli bir göreve gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Güzel bir göreve gidiyorsunuz. Vatan görevine gidiyorsunuz. Biliyorsunuz bunu. Ruhen ve bedenen hazırsınız, bundan şüphemiz yok arkadaşlar. İnşallah güle güle gider, sağ salim şekilde geri dönersiniz. Bunu umut ediyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah emanet olun. Kurban keseceğiz. Allah kabul etsin. Sizleri seviyoruz. güveniyoruz."



Denizci, daha sonra Afrin'e gidecek PÖH polisleri ile tek tek tokalaşarak, görevlerinde başarılar diledi. Özel harekat polisleri de aileleri ve çocuklarıyla vedalaştı.

Kurban kesilmesi ve duanın ardından, özel harekat polisleri tekbirlerle uğurlandı.

- "Biz bu tür vedalara alışığız"

Özel hareket polisi Murat Yılmaz'ın eşi Leyla Yılmaz, biri 4 yaşında diğeri 3 ay 6 günlük 2 oğlunun olduğunu belirterek, "Mutlu ve hüzünlüyüm. Her türlü duyguyu bir arada yaşıyorum. İnşallah sağ salim gidip gelmeleri için dua ediyorum. Rabbim, tüm Mehmetçiklerin ve polislerin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Körfez ilçe Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli de kardeşinin Afrin'e göreve gideceğini ifade ederek, "Kardeşimi uğurlamaya geldim. Gururluyuz. Yolları açık olsun. Allah'a emanet olsunlar. Sağ salim sevdiklerine kavuşsunlar. Kardeşim evli ve 3 çocuk babası. Biz bu tür vedalara alışığız." dedi.

Uğurlamaya Özel Harekat Şube Müdürü Rıfat Dölcü, emniyet personeli ve aileler de katıldı.