Kocaeli Valiliğinden açıklama

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.04.2020 tarihli “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri konulu yazısı gereği, daha önce alınmış olan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için İlimizdeki bazı giriş ve çıkış noktalarının kapatılmasına karar verilmiştir.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un başkanlığında düzenlenen İl Pandemi Kurulu 2. Toplantısında alınan tavsiye kararları doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve ilimizde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında alınabilecek ilave tedbirleri planlamak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 03.04.2020 tarih ve 2020/19 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararına göre;

İl sınırlarımızdan kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmuş olup, bu kapsamda Hereke Doğu, Hereke Batı, Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerinin ilimize giriş ve çıkış noktalarının kapatılmasına karar verilmiştir.

İlimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca, İlimizde kalması esas olacaktır.



İlimizde Ancak Aşağıda Belirtilen Durumlarda Giriş/Çıkışlara İzin Verilecektir;

1) Temel ihtiyaç ( gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçlarının; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabilecek, belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebileceklere, bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücülerinin seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takma, temas gerektiren durumlarda sosyal mesafeyi koruma zorunluluğuna uyulacaktır.

2) Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek olup, bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcılarının ilimizde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.

3) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

4) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışlarını; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabileceklerdir.

5) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.

Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Vali başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan “İl Pandemi Kurulları”nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanların, Kaymakamlıklar tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

Ne kadar çok insanımızı evde tutabilirsek bu mücadelede o derece başarılı olmuş oluruz.