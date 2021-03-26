Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Berat Kandili mesajı

Yavuz, mesajında, üç ayların manevi havası içerisinde idrak edilecek kutsal gecelerden biri olan ve ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili'ne, milletçe bir kez daha erişmenin mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Bu mübarek gün ve gecelerin şehre, ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan dileyen Vali Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Bu gece iman, ibadet ve düşünce bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi manen planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için şüphesiz büyük bir fırsattır. Manevi duyguların kuvvetlendiği, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının da içten hissedilerek yaşandığı müstesna gecelerimizden olan Berat Kandili'ni vesile bilerek yYüce Rabbimizden bizleri affetmesini dilemeli, kırgınlıklara son vererek İslam aleminin huzuru için dua etmeliyiz. Vicdan muhasebesi için iyi bir fırsat olacak en güzel cümlelerin en güzel duygularla Rabbimize ulaştırıldığı, sevgi ve tüm iyiliklerin sınırsız bir şekilde isteneceği bu gece ülkemize ve tüm İslam alemine mübarek olsun."

Vali Yavuz, başta Kocaelili hemşerileri olmak üzere milletin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

AA