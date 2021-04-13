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Kocaeli'de apartman önünde terk edilmiş bebek bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, apartman önüne bırakılmış erkek bebek bulundu.

Kocaeli'de apartman önünde terk edilmiş bebek bulundu

13 Nisan 2021 Salı 09:24


Güzeller Mahallesi 911. Sokak'ta annesini ziyarete gelen H.A, apartmanın önünde kundakta bir bebek olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 3 aylık erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.







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