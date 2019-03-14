Kocaeli'de İlk Kez Sahne Alacaklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘’Çanakkale Savaşı ve İstiklal Marşı’nın Kabulü’’ haftası dolayısıyla konser düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın yapacağı konser 16 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)’de gerçekleştirilecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası bu konser ile Kocaeli’nde ilk kez sahne alacak.

BİRÇOK ESER SESLENDİRİLECEK

Şefliğini Massimiliano Caldi’nin yaptığı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın solistliğini de viyolonsel Poyraz Baltacıgil yapacak. ‘’Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı’nın Kabulü’’ haftası kapsamında sahne alacak orkestra üyesi Hasan Uçarsu tarafından, Çanakkale Şehitleri'ne ‘’Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana' isimli eser seslendirilecek. Daha sonra da İstiklal Marşımız çalınacak.

DAVETİYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEMİN EDİLİYOR

Konserde Dmitri Shostakovich viyolonsel konçertosu ile Gioachino Rossini, Guillaume Tell, Giuseppe Verdi ve Vespri Siciliani opera eserlerini seslendirecek. Konseri dinlemek isteyen vatandaşlar, davetiyeleri Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Ayrıntılı bilgi için 0262 322 18 74 numaralı telefonu arayabilirsiniz.