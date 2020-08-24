Kocaeli’de Kıraç konseri

KIRAÇ ÇOŞKUSU YAŞANACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme döneminde düzenlendiği sosyal etkinliklerle vatandaşların sosyal yaşamına katkıda bulunuyor. Bu kapsamda ünlü sanatçı Kıraç, sevilen parçalarını Kocaelililer için seslendirecek.
VATANDAŞLAR KONSERİ ARAÇ İÇERİSİNDE İZLEYECEK
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konser 26 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşlar sosyal mesafelerini korumaları için konseri araçları içerisinden izleyecek.
AA