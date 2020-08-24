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Kocaeli’de Kıraç konseri

26 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek olan Kıraç konseri, araç içerisinden izlenecek

Kocaeli'de Kıraç konseri

24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:44

Yeni normal dönemde sosyal ve kültürel etkinlikleri pandemi kurallarına göre sürdürmeye devam ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelileri bu kez ünlü rock sanatçısı Kıraç ile buluşturuyor. Sevilen sanatçıyı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda Kocaelililer arabalarında izleyebilecek.   

 

KIRAÇ ÇOŞKUSU YAŞANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme döneminde düzenlendiği sosyal etkinliklerle vatandaşların sosyal yaşamına katkıda bulunuyor. Bu kapsamda ünlü sanatçı Kıraç, sevilen parçalarını Kocaelililer için seslendirecek.

 

VATANDAŞLAR KONSERİ ARAÇ İÇERİSİNDE İZLEYECEK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konser 26 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşlar sosyal mesafelerini korumaları için konseri araçları içerisinden izleyecek.

 

 

 

 

 

 

 



AA
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