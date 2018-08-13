Kocaeli'de Mavi Bayraklı Plajlara Denetim

Belediyeden yapılan açıklamada, mavi bayraklı Altınkemer, Kerpe, Cebeci, Kumcağız ve Bağırganlı halk plajlarında, "çevre eğitimi ve bilgilendirme", "yüzme suyu kalitesi", "çevre yönetimi", "can güvenliği ve hizmetler" başlıklarındaki 33 kritere göre inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemeye TÜRÇEV Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almila Kından Cebbari ile FEE temsilcisi Evangelos Roussos'un katıldığı kaydedilen açıklamada, incelemelerde suyun kalitesinin dışında güvenlik, cankurtaran ve temizlik hizmetleri ile engelli vatandaşlara yönelik imkanların da dikkate alındığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan denetimlerin sonucunda plajların, 2018 yaz sezonundan geçerli not aldığı ifade kaydedildi.