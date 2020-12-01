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Kocaeli'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi

Kocaeli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yaptı.

Kocaeli'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi

01 Aralık 2020 Salı 18:08

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirler ele alındı.

Alınan karar ise şöyle :

"İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin mevzuatlarında belirtilen çalışma saatleri saklı kalmak kaydıyla, (7/24 çalışma saati uygulaması ile zorunlu hizmetleri yürüten, vardiya usulü ile çalışan kurum ve kuruluşlar ile Emniyet, Jandarma, Sağlık, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, Zabıta  hariç) tüm kurum ve kuruluşların mesai saatlerinin yarından itibaren ikinci bir emre kadar 10.00-13.00 /13.30-16.00 saatleri olarak uygulanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."




AA
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