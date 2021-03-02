Kocaeli’de “Mutlu çocuk, mutlu aile”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde evde vakit geçirmek zorunda kalan çocukların eğitimlerine destek oluyor. ‘Anne Şehir’ projesine katılan ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen programla, çocuklar eğitici etkinliklere katılırken keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

COVİD-19 SOSYAL YAŞAMI ETKİLİYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını, ailelerin ve bireylerin sosyal yaşamlarını etkiliyor. Çocuklar okula gidemiyor ve evden eğitim almaya çalışıyor. Anne babaların bir kısmı evden çalışıyor, bir kısmı da kısıtlamalar nedeni ile işlerini yapamıyor. Sosyal mesafeyi arttırmak gerektiği için, çocuklar arkadaşları ve akrabaları ile görüşemiyor. Özellikle okul öncesi ve ilkokul dönemi çocuğu olan ebeveynler, çocuklarının evde bulundukları süre boyunca ekrana maruz kalma sürelerinin uzamasından muzdarip.

ÇOCUKLARA VE AİLELERE ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM

Ailelerin bu süreci daha kolay atlatmalarına ve çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevrim içi okul öncesi programı düzenliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çocuk Gelişimi Eğitmenleri aracılığıyla uygulanan programda 100 çocuk ve ebeveyni salı, perşembe ve cumartesi günleri sabah ve öğlen saatlerinde zoom programı üzerinden çevrim içi eğitim hizmeti alıyor. Çocuklar bilişsel, psikomotor, sosyal, özbakım becerilerine yönelik eğitim alırken; ebeveynler ise pandemi sürecinin çocuğa anlatılması, çocuklarla oyun oynama yöntemleri, ev içinde yapılabilecek kaliteli vakit geçirme etkinlikleri hakkında bilgilendiriliyor. Ayrıca ebeveynlere süreç içerisinde yaşadıkları zorluklara yönelik danışmanlık hizmeti veriliyor.

ÇOCUKLAR VERİMLİ VE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR

Okul öncesi eğitim çalışması, çocuk gelişimi alanında eğitim veren 7 personel tarafından çevrim içi olarak, 60-72 ay arası çocuklara yönelik olarak yapılıyor. MEB müfredatına göre hazırlanan eğitim içeriği ile çocukların pandemi sürecinde eğitici, verimli ve keyifli vakit geçirmesi sağlanıyor. Çalışmaya dâhil edilen çocuklar, Anne Şehir faaliyetlerine katılan ve çocuklarını okul öncesi eğitime devam ettiremeyen katılımcıların çocukları arasından belirleniyor. Eğitimler, düzenli sınıf eğitimi şeklinde oluşturulan gruplar ile günlük bir ders saati olarak devam ediyor. Düzenli yapılan derslerin haricinde, çevrim içi çalışmalarda aile ve çocuğun birlikte katılımını hedefleyen atölye çalışmaları, masal/drama etkinlikleri, fen-doğa çalışmaları, değerler eğitimi, sanat, müzik, oyun eğitimleri yürütülüyor.





















