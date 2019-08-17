Kocaeli'de sağanak

İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun şehir merkezinden geçen kesimi ile yan yollarda, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Yağmurun zaman zaman şiddetini artırdığı Dilovası ilçesinin bazı kesimlerinde dolu yağdı.

Kuvvetli yağış nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yeri tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.