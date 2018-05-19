Kocaeli’de siyaset ve MHP listesi

Türkiye 24 Haziran seçimlerine doğru giderken, Kocaeli siyaseti de hareketlendi. Cumhur İttifakı’nın temsilcilerinden MHP, sürpriz bir şekilde gece yarısı Aday listelerini yayınladı. YSK takviminde partilerin kesin aday listelerini teslim tarihi, 21 Mayıs Pazartesi günü. Herkes kimlerin aday olacağını merakla beklerken, MHP listeyi açıkladı. MHP’nin listesinde göze çarpan kadın ve genç adayların listeye girmesi olurken, Gebze Bölgesi adaylarının arka sıralarda olması dikkati çekti.

MHP listesinin ilk sırasında geçtiğimiz seçimde olduğu gibi Saffet Sancaklı yer alıyor. Siyasette hedefi olan bir kişi olan Sancaklı, Kocaelispor’da futbol oynadığı dönemden sevilen bir isim. Siyasette ki hedefi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmak. Saffet beyle beraber 3 bayan listede yer alırken, 13 kişilik listede Gebze Bölgesi’nden 5 kişi yer aldı.

MHP’NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

MHP’nin gece yarısı açıklanan aday listesinde şu isimler yer alıyor:

1. Saffet Sancaklı

2. Hilal Elmas

3. Alperen Şakacı

4. Ertan Yılmaz

5. İbrahim İnanç Çakıroğlu

6. Serkan Kural

7. Gamze Can

8. Vedat Akbulut

9. Kübra Gündoğdu

10. Tolga Öztürk

11. Dursun Furunci

12. Gürbüz Aslan

13. Zeynep Adak

DİĞER PARTİLER NE YAPACAK?

MHP’nin aday listesini açıklamasından sonra gözler diğer partilerin listelerine çevrilmiş durumda. En çok merak edilen hiç kuşkusuz AK Parti’nin ne yapacağı. 108 kişi AK Parti’den Milletvekili adayı olmak için başvuru yaptı. Aday adayları listeye girmek için çalışmalarını sürdürürken, listeyi bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şekillendireceği bilinen bir gerçek. Özellikle Gebze Bölgesi, seçilebilir sıradan en 2 Milletvekili istiyor. Kocaeli’nin vekil sayısının arttığını göz önünde bulunduran parti teşkilatları, 2 vekilin mutlaka Meclise gitmesini istiyor. AK Parti’nin ilk seçimi olan 2002 yılını hatırladığımızda Parti kurucuları olan ve Bakanlık yapan Osman Pepe ile Vecdi Gönül parti kontenjanından ilk iki sırayı almıştı. Üçüncü sıraya ise Gebze’ye verilen önemin göstergesi olarak Eyüp Ayar listede yer almıştı. O dönem Kurucu İl başkanı olan Nihat Ergün bile dördüncü sıradan meclise giderken Eyüp beyin üçüncü sırada olması Gebze'nin ’neminden kaynaklıydı. Ancak zaman içinde bölgemizin sıralaması 7’ye kadar düştü. Bu dönem bakalım AK Parti öze dönüş yapacak mı?

Ana Muhalefet Partisi CHP’de bu dönem Meclis aritmetiğine büyük önem veriyor. Dört partili ittifakla Mecliste en az 301 Milletvekili alarak çoğunluğu elde etmeyi planlayan CHP, bu kapsamda Kocaeli’nin 12 İlçesinden Milletvekili aday listesi istedi. İl Başkanlığı’nın da hazırladığı listeyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne 13 ayrı liste gitti. Son sözü yarın akşam toplanacak Parti Meclisi söyleyecek. Kulislere geçtiğimiz hafta birlikte sızdı ancak ne kadar doğru olduğunu Pazartesi günü göreceğiz. Fakat şunu biliyoruz ki ilk 3 ismin değişmesi çok zor. Genel merkezde etkinliği olan Haydar Akar ve Tahsin Tarhan ile çalışmasıyla dikkatleri çeken Fatma Kaplan Hürriyet yeniden aday gösterilmeleri muhtemel. CHP’de bütün mücadele 4.sıra için desek yeridir.

Ne yapacağı en çok merakla beklenen partilerden birisi İYİ Parti. Kocaelili olan Meral Akşener ilimize özel önem veriyor. İYİ Parti’nin ilimizde hedefi en az 6 vekil. Meral hanımın Kocaeli listesini kendisinin şekillendireceği bilinen bir gerçek. İlk iki sırada muhtemelen Lütfü Türkkan ve Cumali Durmuş yer alacak. Diğer isimlerin kim olacağı merak konusu.

Ve tabi ki Saadet Partisi…Millet ittifakıyla baraj sorununu aşan Sadet Partisi’nden 6 isim CHP listelerinde yer alacak. Saadet Partisi’nin en güçlü olduğu yerlerden birisi olan Kocaeli’de ise nasıl bir oluşacak bekleyip göreceğiz.