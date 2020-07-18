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Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir tırın önde seyreden minibüse çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:30

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan İstanbul istikametine giden Abdullah Tirit idaresindeki 34 UJ 2960 plakalı tır, Körfez gişeleri mevkisinde aynı yöndeki Mustafa Sağlam'ın kullandığı 10 S 00575 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.





AA
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