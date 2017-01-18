GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

18 Ocak 2017 Çarşamba 15:50

D-100 karayolunun Ankara yönünde halk otobüsü sürücüsü Mevlüt K. ile otomobil sürücüsü Tacettin Yıldız (40), yol verme meselesi nedeniyle trafikte tartıştı.

Daha sonra Yıldız, Yenidoğan Mahallesi Seka Devlet Hastanesi durağında yolcu almak için duran halk otobüsünün yanına gitmek için aracından indi.

Bu sırada önce duraktan çıkmakta olan Mevlüt K. idaresindeki halk otobüsü ardından da Nihat V. yönetimindeki 41 P 3876 plakalı servis midibüsü Yıldız'a çarptı. 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

 KOCAELİ (AA)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
İzmitDaricaKocaeliGölcükçayırovaGebze GazetesiHerekeDilovasıDerinceTrafik Kazası
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Tavşanlı köprüsü tamamlandı Gebze Tavşanlı köprüsü tamamlandı
Bakan Işık'tan firmalara çağrı Bakan Işık'tan firmalara çağrı
'RAMADA ENCORE' OTEL AÇILIYOR! 'RAMADA ENCORE' OTEL AÇILIYOR!
Köşker’den Gebzespor’a Ziyaret! Köşker’den Gebzespor’a Ziyaret!
Sosyal Medya’da teröre izin yok! Sosyal Medya’da teröre izin yok!
2 Milyon nüfusa hazır mıyız? 2 Milyon nüfusa hazır mıyız?
Yukarı Çık

banner194

banner190

Gebze Tavşanlı köprüsü tamamlandı
Büyükşehir’in Gebze Tavşanlı’da yaptığı araç köprüsü tamamlandı.

Haberi Oku