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Kocaeli'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Kar yağışının etkisini artırdığı Kocaeli'de, yaban hayvanları için yüksek rakımlı bölgelerde yemleme çalışması yapıldı.

Kocaeli'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

17 Ocak 2021 Pazar 16:21

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kartepe'de yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yeşillik, 500 kilogram yem ve 200 kilogram saman bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yaptığı açıklamada, kış mevsiminde şiddetli soğuk, fırtına ve kar yağışı nedeniyle yeteri kadar beslenemeyen yaban hayvanlarının yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına yaklaştığına dikkati çekti.

Yaban hayatının sürdürülebilirliği açısından her yıl bu zamanlarda yemleme çalışmasına çok önem verdiklerini vurgulayan Ulu, bu kapsamda 2013-2020 yıllarında doğaya 30 ton 200 kilogram muhtelif yem bırakıldığını aktardı. 

Bu yıl da 5 ton yem bırakmayı planladıklarını belirten Ulu, karaca, kızıl geyik, yaban domuzu, çakal, tilki, çulluk, yabani tavşan, vaşak, sülün ve benzeri hayvanların desteklenmesi için yeşillik, saman ve kuzu yemi verildiğini bildirdi.

Ulu, "Yaban hayatının beslenmesi için dün 500 kilogram yeşillik, 500 kilogram yem ve 200 kilogram saman, Pazarçayırı ve Kartepe Samanlı Dağları mevkisine bırakılmıştır. Ayrıca Kocaeli Kandıra'da yer alan Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile Kartepe ve Başiskele ilçeleri sınırları içinde kalan Pazarçayırı Yaban Hayatı Yerleştirme Sahası'nda da yemleme çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı.











AA
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