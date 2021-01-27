Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde Ankara yönüne giden İsmet Ç'nin kullandığı 41 TK 153 plakalı tehlikeli madde taşıyan tanker, emniyet şeridinde duran Ekrem Ş'nin idaresindeki 34 UC 3022 plakalı hafriyat yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazaya, Mehmet N. yönetimindeki 16 P 5813 plakalı otomobil de karıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bulundukları yerde sıkışan sürücüler İsmet Ç. ve Mehmet N. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinin trafiği kapanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
AA