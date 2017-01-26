Kocaeli'de Zorlu Kış Şartları!

Gölcük ve Başiskele ilçelerinde kar ve çamur nedeniyle yolda mahsur kalan Nedim Benze ve Kamil Civelek, AFAD ekiplerince gidecekleri yere ulaştırıldı.

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar ve çamur engeline takılan vatandaşlar için kurtarma operasyonları gerçekleştirildiği belirtildi.

Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye köyünde aracıyla kara saplanan Nedim Benze'nin AFAD’ı arayarak kurtarılma talebinde bulunduğu aktarılan açıklamada, "Gece yarısından sonra Jandarma ile birlikte yapılan kurtarma operasyonuyla sağlık durumu iyi olan vatandaş mahsur kaldığı yerden alınarak Gölcük merkezdeki evine bırakıldı. Yuvacık Servetiye Karşı köyünde hasta olan ve ambulansa ulaştırılamadığı bilgisi verilen Kamil Civelek (85) isimli vatandaş için harekete geçen Kocaeli AFAD ekibi, 112 ekibiyle birlikte köye giderek çamur engelini takılan yaşlı hastayı köylülerin de yardımıyla ambulansa ulaştırdı. Yaşlı hasta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı." ifadesi kullanıldı.



KOCAELİ (AA)