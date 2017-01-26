GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de Zorlu Kış Şartları!

Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele ilçelerinde kar ve çamur nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri koştu

Kocaeli'de Zorlu Kış Şartları!

26 Ocak 2017 Perşembe 16:30

Gölcük ve Başiskele ilçelerinde kar ve çamur nedeniyle yolda mahsur kalan Nedim Benze ve Kamil Civelek,  AFAD ekiplerince gidecekleri yere ulaştırıldı.

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar ve çamur engeline takılan vatandaşlar için kurtarma operasyonları gerçekleştirildiği belirtildi.

Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye köyünde aracıyla kara saplanan Nedim Benze'nin AFAD’ı arayarak kurtarılma talebinde bulunduğu aktarılan açıklamada, "Gece yarısından sonra Jandarma ile birlikte yapılan kurtarma operasyonuyla sağlık durumu iyi olan vatandaş mahsur kaldığı yerden alınarak Gölcük merkezdeki evine bırakıldı. Yuvacık Servetiye Karşı köyünde hasta olan ve ambulansa ulaştırılamadığı bilgisi verilen Kamil Civelek (85) isimli vatandaş için harekete geçen Kocaeli AFAD ekibi, 112 ekibiyle birlikte köye giderek çamur engelini takılan yaşlı hastayı köylülerin de yardımıyla ambulansa ulaştırdı. Yaşlı hasta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı." ifadesi kullanıldı.

KOCAELİ (AA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDaricaİzmitDerinceGebze GazetesiBallıkayaMuallimköyHaberWebSiteKaramürselKartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir Teyakkuza Geçti! Büyükşehir Teyakkuza Geçti!
Dilovası’na Sheraton Otel geliyor... Dilovası’na Sheraton Otel geliyor...
OSB Köprülü Kavşakları hizmete giriyor OSB Köprülü Kavşakları hizmete giriyor
İŞKUR’a 97 bin 33 başvuru İŞKUR’a 97 bin 33 başvuru
Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kaymakama Doğum Günü Sürprizi! Kaymakama Doğum Günü Sürprizi!
Yukarı Çık

Büyükşehir Teyakkuza Geçti!
Ekipler kar yağışı için teyakkuza geçti.

Haberi Oku