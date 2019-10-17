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Kocaeli'deki cinayet

İzmit'de, boşandığı eşini tabancayla öldüren cinayet zanlısı adliyeye gönderildi.

Kocaeli'deki cinayet

17 Ekim 2019 Perşembe 13:17

Boşandığı eski eşi Ayşe Acar'ı (36), Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Sokak'taki müşteri hizmetleri merkezinde ateş ederek öldüren Kerem T'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cinayet zanlısı, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, çiftin boşanmadan önce yaşadıkları evin doğalgaz aboneliğinin Acar'ın üzerine olduğu, Acar'ın bu aboneliği eski eşine devretmek için hizmet merkezine gittiği fakat aboneliği devralacak kişinin kendisinin de gelmesi gerektiği için eşini yanına çağırdığı, bunun üzerine olay yerine giden Kerem T'nin içeri girer girmez eski eşine ateş ettiği öğrenildi. Bunun yanında, Kerem T. hakkında eski eşini tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.

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