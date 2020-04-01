banner484
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'deki otobüs seferleri sayısı yükseldi

Kocaeli'de otobüslerdeki "sosyal mesafe" sefer sayısı artırılarak korunacak

Kocaeli'deki otobüs seferleri sayısı yükseldi

01 Nisan 2020 Çarşamba 21:14

- Kent genelinde 208 araçla hizmet sağlayan UlaşımPark, otobüs sayısını 259'a yükseltti

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi ulaşım otobüs sefer sayıları artırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye iştiraklerinden UlaşımPark AŞ'nin seferlerini artırma kararı aldığı bildirildi.

Kararın, yolcuların sağlığı düşünülerek alındığı belirtilen açıklamada, kent genelinde 208 araçla hizmet sağlayan UlaşımPark'ın 259 araç ile Kocaelili vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm ilçelere hizmet sağlayan UlaşımPark, alınan karar doğrultusunda bugün itibarıyla 259 araçla Kocaelili vatandaşlara hizmet sağlayacak. Koronavirüsün yaygınlaşmasını önlemek ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla birçok önlem alarak yolcuların temiz, güvenilir ve hijyenik bir ortamda seyahat etmesi sağlanıyor. Mesafeli koltuk uygulamasıyla ikili koltuklarda bir kişi seyahat edebiliyor. Bunun yanı sıra araçların ruhsatlarında yazan yolcu taşıma kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyarak yolcuların hijyen bir ortamda seyahat etmesi sağlanıyor."

Bu arada, sefere çıkan otobüsler sürekli dezenfekte edilirken, sefer bitiminde, gün ortasında ve ihtiyaç halinde anlık müdahalelerle dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOTO’dan ’ilave önlem talebi KOTO’dan ’ilave önlem talebi
Cumhuriyet Başsavcılığı: Cumhuriyet Başsavcılığı:
Uzmanlardan piskolojik destek Uzmanlardan piskolojik destek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca :
Millet Vekli Tarhan'dan Başkan Büyükgöze tapki Millet Vekli Tarhan'dan Başkan Büyükgöze tapki
Kocaeli'nde karantina bitti Kocaeli'nde karantina bitti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KOTO’dan ’ilave önlem talebi
Kocaeli Ticaret Odası, Koronavirüsle iktisadi mücadelede devletimizin uygulamaya aldığı ‘Ekonomik İstikrar...

Haberi Oku