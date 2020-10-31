Kocaeli'den İzmire yardım eli

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası AFAD Başkanlığının 3. seviye afet durumu ilanı ile ulusal kapasite seferber edildi. Bu kapsamda Kocaeli AFA D İl Müdürlüğü’nden de İzmir’e ekip göndermesi istendi.



Teyakkuz halinde olan AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, yapılan acil çağrıyla donanımlı 2 arama kurtarma aracı ve 8 arama kurtarma personeli ile İzmir’e hareket etti.

Akşam saat 21.00’de İzmir’e ulaşan ekipler İl Afet Koordinasyon Merkezinin emrinde çalışmalara başladı.



İlimizden ayrıca Sağlık İl Müdürlüğü’nün AFAD yerleşkesindeki sahra hastanesi konteynırları ve sağlık ekipmanları bölgeye gönderildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de gıda kolilerinden ve temizlik malzemelerinden oluşan 2 tırı bölgeye gönderdi.



İlimizdeki arama kurtarma STK’ları da bölgede…

AFAD İl Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre; AFAD Gönüllüleri Derneği Kocaeli Şubesi, AKUT Kocaeli Şubesi, ANDA Kocaeli Şubesi, MAG Kocaeli ve AKAK Arama Kurtarma Derneği ekipleriyle birlikte AFAD’ın bilgisi dahilinde kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye intikal etti.