Kocaeli'den Myanmar'a Şefkat Eli

‘’Myanmarlı kadınlarımızın gözyaşını siliyoruz’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kocaeli Şubesi’nin açılışında yer alan kadın dernekleriyle bir araya geldi. Önemli istişarelerin ve çalışma yöntemlerinin değerlendirildiği birliktelikte bir konuşma yapan Karaosmanoğlu, “İnsan yaratılmışların en şereflisi ve değerlisidir. Kadın ve erkek birbirini tamamlayan bir canlıdır. Hangisi daha değerli bir tartışma asla yapılamaz. Ancak bizim değerlerimizde kadın ve anne bir adım öndedir. Daha kutsidir” dedi.

“KADINLARIMIZIN ELLERİNDEN TUTACAK ÇALIŞMALAR YAPALIM”

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon (KEFEK) Başkanı ve Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, KADEM Kocaeli İl Temsilcisi Berna Abiş ve dernek üyelerinin katıldığı toplantıda sözlerini sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “Kadınımızın zor işlerin altından da kalktığını büyük bir mutlulukla ve gururla görüyoruz. Ancak bu güzel örneklerin dışında çok gariban, ezilmiş ve sağlıksız bir hayatın içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan kadınlarımız var. Bizler onlara yardımcı oluyoruz ancak o kadınlarımızın ellerinden tutacak ortak çalışmalar ve projeler üretelim. Bu noktada sizlere de büyük bir görev düştüğünü bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.

KADINLARIMIZA DESTEK OLUYOR, YARALARINI SARIYORUZ

Kadın STK temsilcilerine bu tür çalışmalar yapmaları halinde hayatlarının daha anlamlı ve bereketleneceğini de ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Zor bir hayatı olan kadınlarımızın yanında olalım, ellerinden tutalım. Gariban kadınlarımızı ihmal etmeyin ve lütfen ellerinden tutun. Yaşadıkları mahallere ve sokaklara kadar inin. Şahsen Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyemizle ortak çalışmalarımız, desteklerimiz var. Zor durumda olan kadınlarımıza destek oluyor, yaralarını sarmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

“MYANMAR’DA 20 ADET YENİ SU KUYUSU DAHA AÇACAĞIZ”

Dünyada zulüm altında olan halklara, kadın ve çocuklara, doğal afetlerle yaşam mücadelesi veren insanlara destek verdiklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Myanmar’da yaşanan zulümler sonucu Bangladeş’e sığınan Rohingya (Arakan) Müslümanlarının kaldığı Balu Khali mülteci kampında Sağlık Bakanlığı, AFAD, TİKA ve Kızılay tarafından kurulan 120 yataklı sahra hastanesinin içme suyu ihtiyacı için su kuyuları açtık. Mülteci kampının sularını İSU Merkez Laboratuvarı’nda analizlerini de yapan İSU, TİKA tarafından yapılacak sahra okullarının içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için 20 adet yeni su kuyusu daha açacağız. O kamplarda yaşayan kadınlarımızın göz aşını biraz olsun dindirme fırsatı yakaladık. Çocuklarımız daha temiz su kaynaklarından faydalanma şansını yakaladılar. Büyükşehir ve İSU olarak üzerimize düşen görevi dünya üzerinde de yerine getiriyoruz” diye konuştu.

SUSUZLUKTAN AĞLAYAN ÇOCUKLARIN SESİNİ DUYMAYAN BİR DÜNYA

Dünya tam anlamıyla insan sevgisi etrafından toplansa, yardımlaşmanın önemine inansa bugün karşılaştığımız açlık ve susuzluk problemlerinin yaşanmayacağını da vurgulayan Karaosmanoğlu, “Bu sebeplerden dolayı yeryüzünde insanımız kalmaz. Bir dünya düşünün ki açlıktan ve susuzluktan ağlayan çocukların sesini duymayan acımasız bir yeryüzü olsun. Bu olacak bir şey değildir ve bu hoş da görülecek bir durum değildir. Batı medeniyetinin dünyaya bakışı ve emperyalist yaklaşımı bu olsa gerek. Bizim medeniyetimizde böyle bir anlayış yoktur. Bunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki, ülkemizdeki kadınlarımızın gerek imkân gerekse eğitim noktasında daha iyi yerlere gelmesi için çok çalışmalıyız. Kocaeli’de buna çok dikkat ediyoruz. Kadınımızın her türlü olumsuzluktan kurtulması için canla başla çalışan ekiplerimiz var. Bunun yanı sıra mazlum ve zulüm altında ki halklara, kadınlarımıza ve çocuklarımıza STK’larımızla birlikte sahip çıkacağız” diyerek sözlerini tamamladı. Toplantı yapılan istişarenin ardından sona erdi.