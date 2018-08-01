Kocaeli’nde İklim Değişikliği Konusunda Çalışmalar Sürüyor

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi’nin faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 2. Paydaş Çalıştayı ve Kapasite Geliştirme Eğitimi gerçekleştirildi.

İKİNCİ PAYDAŞ ÇALIŞTAYI

Proje kapsamında, Kocaeli ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurumlarının yerel teşkilatları, organize sanayi bölgeleri, sanayi ve ticaret odaları, büyük sanayi işletmeleri ve üniversite temsilcileri ile bir araya gelindi. Kocaeli’nin İklim Değişikliği Eylem Planının amaç, eylem, faaliyet ve sorumlu kuruluşlarının katılımcı bir şekilde oluşturulması amacıyla 26 Temmuz 2018 Perşembe günü İzmit Ramada Plaza Otelinde 2.Paydaş Çalıştayı gerçekleştirildi.

YÖNERGELER KATILIMCILARLA PAYLAŞILDI

Çalıştayın ilk oturumunda REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman, güncellenmiş envanteri katılımcılarla paylaşarak, Kocaeli sera gazı azaltım hedefi tanıtımını gerçekleştirdi. Ardından REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat, 1. Paydaş Çalıştayı’nda tespit edilen eylemlerin değerlendirmesini, takip eden anket ve çalışma grubu oturumunun yönergesini katılımcılarla paylaştı. Çalıştayın ikinci oturumunda; nihai eylemlerin oluşturulması, olası maliyetler, tahmini uygulama dönemi, sorumlu paydaşlar ve risklerin tespit edilmesi için bireysel ve grup anket çalışmaları gerçekleştirildi. Sabit kaynaklar, ulaşım, atık/atıksu, endüstriyel prosesler, ürün kullanımı ve arazi kullanımı sektörleri, eylemlerine yönelik hazırlanan anketleri detaylı bir şekilde yanıtlandı. Elde edilen sonuçlar, hazırlanacak olan Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planına doğrudan bilgi sağlayacak şekilde değerlendirilecek.

KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Öte yandan, söz konusu projenin eğitim faaliyetleri kapsamında Yerel Yönetim, Valilik, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Kalkınma Ajansı, Üniversite, Çevre STK'sından toplam 50 uzman ve karar alıcılara yönelik kapasite geliştirme programı gerçekleştirildi. Program ile projenin yerel olarak yaygınlaştırılması ve taslak raporun sonuçlandırılması ve eylem planı aktarıldı. Bu anlamda, yerel paydaşların çeşitliliğinin katılımı ile bir takım öneriler tartışıldı.

DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Küresel bir sorun olan iklim değişikliği ve etkileri konusunda sunum yapılan eğitimde, bu konuda yapılması gereken farkındalık çalışmalarıyla ilgili bilgiler verildi. Eğitimde, Kocaeli genelinde sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine karşı Kocaeli’nin daha dirençli bir kent haline getirilmesi konuşuldu. Bu konudaki gerekli çalışmalar hususunda önemli değerlendirmeler yapıldı. İklim değişikliğinin sebepleri, etkileri, sonucu, Türkiye’ye etkisi, sera etkisi, proje çalışmaları vs. gibi konular hakkında da bilgiler verildi.

FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI

Yapılan iklim değişikliğiyle ilgili kapasite geliştirme eğitiminde iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların yerel düzeyde yürütülmesi konuları ele alındı. Ayrıca, düzenlenecek olan eğitim, toplantı ve etkinlikler sayesinde yerelde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve farkındalığın artırılması konuları ele alındı. Eğitim ile belediyeler ve diğer kurumların, yatırımlarını planlanma ve uygulanma aşamalarında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak çalışmalara yön verilmesi hedefleniyor.