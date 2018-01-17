Kocaeli’nin Gurur günü!

16 Ocak Basın Onur günü, sadece Kocaeli için değil, Türk Basını için de önemli bir tarih olduğunu bir çok kez bu köşeden dile getirdim. Pazar günü başlayan Basın Onur Günü etkinliklerini Galası dün gerçekleştirildi. Bizde meslekte 43 yılı geride bırakan bir gazeteci ve Belgeselci olarak ilk gününden itibaren Onur günü etkinliklerini takip ediyoruz. Gerek İzmit’te ki bir Otel’de yapılan Çalıştayı, gerekse dün sabah yapılan Onur günü buluşmasını ve Ödül törenini yakından takip ettik. Türkiye’nin birbirinden ünlü tanınmış gazetecileri ve spikerlerinin de iştirak ettiği etkinliklere Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Medya ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılırken, Gazetemiz de iki gururu bir arada yaşadı. gazeteciler yarışmasında her yıl çifte ödül Gazetemiz, bu geleneği bozmadı ve haber dalında Muhabirimiz Samet Kahraman üçüncü, Mizanpaj dalında Yazı İşleri Müdürümüz Evren Kızıltaş Mansiyona layık görüldü. Kendilerini başarılarından dolayı kutluyorum.

Ayrıca Türk dünyasından çok sayıda gazeteci ve İletişimci de 3 gün süren etkinliklere katılarak, Türk Dünyası’nın medya alanında kaynaşmasına bir kez dada katkıda bulundular. Düzenlenen Organizasyonlarda emeği geçen Başta Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti başkanı Çetin Gürol, Yönetim Kurulu Üyesi kardeşim Yunus Kahraman olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyor ve 16 Ocak’ın öneminin her yıl daha da gelişerek anlaşılmasını temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin Kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ömrü hayatında düzenlediği tek basın toplantısı olan 16 Ocak 1923 Kasr-ı Hümayun buluşması Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir tarihtir. Ülke çapında 16 Ocak kutlamalarını daha da yaygınlaştırmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.

16 OCAK BASIN ONUR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısını İzmit’te düzenlediği tarih olan 16 Ocak, bilindiği gibi Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından Basın Onur Günü olarak kutlanıyor. Bugün de Basın Onur Günü’nün 95. yıl dönümü Sabancı Kültür Merkez’inde gerçekleşen törenle kutlandı. Törende ayrıca haber yarışmasında dereceye giren muhabirler ödüllendirildi.

GAZETECİLER İÇİN ÖNEMLİ

Gazeteciler Cemiyet Başkanı Çetin Gürol şunları söyledi: “Büyük önder bedenen aramızda yok. Fikirleri hala yolumuzu aydınlatıyorsa o yüzden bizimledir. Hoş geldin Atam. Gün geldi bağımsızlık mücadelemizi 15 Temmuz’da gösterdik. 95 yıl önce Büyük Atatürk, 16 Ocak 1923’te Kasr-ı Hümayun’da ilk ve tek basın toplantısını gerçekleştirmiştir. Bu kent için gazeteciler için çok önemli. Nitekim 1,5 yıl önce hain bir darbe girişimi yaşandı. Medya da demokrasiden bağımsızlıktan yana oldu. Bu toplantının bir başka önemi de Atatürk’ün bu kente verdiği değerdir. Bu özel gün Türkiye’de Basın Onur Günü olarak kutlanacak. Basın Sitesi ile ilgili Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Işık size sürprizi açıklayacak.”

GAZETECİLİK OLMAZA OLMAZDIR

Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zekeriya Özak, “Atatürk, Cumhuriyetin ilan edileceğini ilk kez ilimizden duyurmuştur. Bu da Kocaeli’ye verdiği önemi göstermektedir. Bu bize Atatürk’ten ayrıca yegane mirastır. Gazetecilik toplumun olmazsa olmazdır. Halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için özverili bir şekilde çalışan gazetecilerin emeği takdire şayandır. Çünkü gazeteci zaman mekan demez. Gece gündüz kar kış demez” diye konuştu. Vali Hüseyin Aksoy, “Atatürk, 16 Ocak 1923’te Kocaeli’de yapmış olduğu basın toplantısıyla Cumhuriyeti ilan edeceğini duyurdu. Halkı bilgilendirdi. Bu çalışmayı Kocaeli’de yapmasından bizde onur duyuyoruz. Gününüz kutlu olsun” açıklamasında bulundu.

TARİHİ BİR TOPLANTI

16 Ocak Basın Onur gününün 95. Yılını kutlayan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık şunları söyledi: “ Atatürk’ün Cumhuriyet fikri çok eskiden beri kafasında vardı. Ama ilk defa İzmit’te basın mensupları aracılığıyla halka paylaştı. O yüzden bu tarihi bir toplantıdır. Medya kelime anlamıyla insanların gerçekleri ortaya çıkartmasıdır. Medyamız demokratik düzenin vaz geçilmez unsurları olduğunu 15 Temmuz gecesi gösterdi. Bugüne kadar basın için elimizden ne geliyorsa yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Medya sektörünün daha iyi olması için AK Parti olarak elimizden geleni yaptık. Gazeteciliğin ne kadar zor olduğunu gayet iyi biliyorum. Gerçekten çok zor şartlar altında yoğun mesai harcıyorlar. Kocaeli’de hem il başkanlığı, hem vekil hem de bakanlık yaptığım dönemde bu sıkıntıları en iyi bilen biriyim. Onlarla çok iyi ve sıkı bir iletişimim var.

İlimizde 178 gazeteciye ücretsiz bilgisayar hediye edeceğiz. 2004-2005 yılında depremzedelere konut yaptık. O zaman gazeteci arkadalar bize de yapın dedi. Biraz geciktik ama TOKİ ile iş birliği yapıp bir çalışma başlattık. Çalışma nihayete erdi. Önümüzde ki hafta inşallah kabul yapılacak. 2 buçuk ay içinde anahtarlar teslim edilecek. Bazı zorluklar yaşandı tabi. El birliği ile sorunu çözdük. TOKİ başkanıyla ücretler hakkında konuştuk. 2 artı evlerde 16 bin peşin. 180 ay vade 660 TL taksit. 3 artı 1 evlerde 26 bin peşin 180 ay vade 984 TL taksit”