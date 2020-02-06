banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'ye şehit acısı

Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerlerin Çayırova, Kartepe ilçelerindeki ailelerine haber verildi

Kocaeli'ye şehit acısı

06 Şubat 2020 Perşembe 09:27

Van ili Bahçesaray Karayolu’nun 33. Kilometresinde yaşanan ve ilk belirlemelere göre 33 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketinden, Kocaeli'ye acı haber ulaştı. Jandarma Astsubay Fatih Karagöz, Uzman Çavuş Özgür Işık Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit oldu.

ŞEHİT'İN EVİNE ACI HABER ULAŞTI

Çayırova ilçesi, Çayırova mahallesinde ikamet eden Uzman Çavuş Özgür Işık Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybetti. İlçenin mülki amirleri şehit'in acı haberini ailesine ulaştırdılar.

BÜYÜKAKIN KARAGÖZ AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün babası Selahattin Karagöz ve ailesini ziyaret etti.

Kartepe İbrikdere Mahallesi'ndeki babaevine giderek baba Karagöz ve eşi Havva Karagöz’e taziyelerini ileten Büyükakın, bu acı olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Şehidimize Allah rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çığ felaketinde şehit olan, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da rabbimden rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı. 

Düzce'de de olayda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın kent merkezindeki babaevine haber iletildi. 

Vali Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Zeki Yıldırım, Hamidiye Mahallesi Karaca Sokak'ta ikamet eden baba Arslan, anne Raziye ile şehidin eşi İrem Işık'a taziye ziyaretinde bulundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KartepeçayırovaŞehitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şehidimiz Var Çayırova Şehidimiz Var Çayırova
Nisan ayına kadar su kesintisi yaşanabilir! Nisan ayına kadar su kesintisi yaşanabilir!
Büyükgöz Pazarcılarla Buluştu Büyükgöz Pazarcılarla Buluştu
Kudüs mitingine davet Kudüs mitingine davet
Belediye Meclisinden önemli kararlar Belediye Meclisinden önemli kararlar
Büyükgöz’den Vatandaşa Sürpriz Telefon Büyükgöz’den Vatandaşa Sürpriz Telefon
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Şehidimiz Var Çayırova
Çayırovalı askerimiz şehit oldu.

Haberi Oku