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Kocasını Satırla Yaraladı

Gebze'de bir kadın tartıştığı kocasını satırla yaraladı.

Kocasını Satırla Yaraladı

08 Aralık 2017 Cuma 09:41

Kirazpınar Mahallesi'nde oturan Ö.K. ile Engin K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K, kocası Engin K'yı kafasından satırla yaraladı.Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Engin K'yı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Engin K'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, eşi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada Ö.K'nın jandarmaya verdiği ifadesinde, kocasından şiddet gördüğünü ileri sürdüğü belirtildi.

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