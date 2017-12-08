Kocasını Satırla Yaraladı

Kirazpınar Mahallesi'nde oturan Ö.K. ile Engin K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K, kocası Engin K'yı kafasından satırla yaraladı.Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Engin K'yı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Engin K'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, eşi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.