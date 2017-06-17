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Konak Hastanelerinde İndirim

Darıca Belediyesi ile Konak Hastaneleri arasında indirim protokolü imzalandı.

Konak Hastanelerinde İndirim

17 Haziran 2017 Cumartesi 09:15

İmzalanan protokole göre Darıca Belediyesi işçi, memur ve taşeron kadrosunda çalışan bütün personelin yanı sıra birinci derecede yakınları Konak Hastaneleri’nden yüzde 20 indirimli hizmet alabilecekler.

KONAK HASTANELERİNE TEŞEKKÜR

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İlknur Karaduman’ın yanı Konak Hastaneleri Hasta Hakları Yöneticisi Gökçe Kibar ile Kurumsal Pazarlama Uzmanları  Ömer Fırıncıoğlu ve Sinan Tosun’un katıldığı imza töreninde Başkan Karabacak Konak Hastaneleri ile yaptıkları anlaşmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Konak Hastaneleri Yönetim Kurulu ve çalışanlarına teşekkür etti.

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