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Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi.

Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz

20 Haziran 2017 Salı 23:35

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi.

Bakan Arslan, Avrasya Tüneli'ndeki geçişlerde bakiye yetersizliğiyle ilgili SMS uyarısının da, 9 Haziran itibarıyla başladığını aktardı.

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