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Köseler Köyüne PTT Müjdesi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tüm mahallelerde PTT şubeleri açılması için protokol imzaladı.

Köseler Köyüne PTT Müjdesi

16 Aralık 2019 Pazartesi 09:38

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşların PTT hizmetlerinden yerinde faydalanmaları için başlattığı her mahalleye PTT hizmet ofisi açılması konusunda ki çalışmasına geçtiğimiz ay Tavşancıl’la başlamıştı.

PROTOKOL İMZALANDI

Başkan Şayir önceki gün PTT Müdürü Binali Demir ile bir araya gelerek Diliskelesi ve Tavşancıl’dan sonra önümüzde ki haftalar da Köseler Mahallesi’nde de PTT hizmet ofisi açılması için protokol imzaladılar.

KÖSELER MAHALLESİ’NE PTT HİZMET OFİSİ

Yapılan protokol ile ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, “Yeni Dilovası sloganı ile çıktığımız bu yolda “Yükselen Şehir Dilovası”nı inşa etmek ve halkımızın her türlü imkanlara en iyi ve kısa şekilde ulaşması için başlattığımız çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize kazandırdığımız SEDAŞ hizmet ofisi, Doğalgaz hizmetlerinin eskizsiz sürdürülebilmesi için yapılan çalışmalarımız ve her mahalleye PTT hizmet noktalarının açılması konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Diliskelesi’nde bulunan hizmet noktasının ardından geçtiğimiz ay Tavşancıl Mahallemize kazandırdığımız PTT hizmet ofisinin ardından şimdi de Köseler Mahallemize açılması konusunda protokol imzaladık." dedi


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