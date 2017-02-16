Köşker Harekete Geçti!

Silvan Belediyesi’ne belediyecilik deneyimlerini paylaşmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvan’ın çehresini değiştirecek projeler için talimatı verdi

Gebze Belediyesi’nin öncülüğünde; Silvan Belediyesi, TOKİ işbirliği ve katkılarıyla Silvan Kent Park Projesi, Yenişehir Mahallesi Basketbol Sahası Kent Park Projesi ve Bahçelievler Mahallesi Spor Sahası Kent Park Projesi Silvan’a kazandırılacak.

Diyarbakır’ın Silvan ilçe belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker; belediyecilik alanındaki deneyimlerini Silvan’la paylaşmak üzere düğmeye bastı. Terör örgütüne destek verdikleri gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Silvan Belediyesi’ne Bakanlık tarafından danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvan’ın çehresini değiştirecek projelere imza atmaya hazırlanıyor.



TEKNİK EKİPLE ÇIKARMA YAPTI



Geçtiğimiz Kasım ayında teknik işlerden sorumlu belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Silvan’a giderek incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Diyarbakır Valiliği ve kayyum atanan Silvan Belediyesi’ni de ziyaret etmişti.

SİLVANLILAR BAĞRINA BASTI

Ziyaret kapsamında belediyecilik deneyimleri ve hizmet noktasında ne gibi katkıların yapılabileceğini istişare eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i, terör örgütünün piyonu haline gelen belediyecilik anlayışından şikâyetçi olan Silvanlılar adeta bağrına basmıştı.



SİLVAN’A DEV PROJELER



Başkan Köşker’in talimatları doğrultusunda teknik fizibilite çalışmalarını tamamlayan Gebze Belediyesi’nin öncülüğünde; Silvan Belediyesi, TOKİ işbirliği ve katkılarıyla Silvan Kent Park Projesi, Yenişehir Mahallesi Basketbol Sahası Kent Park Projesi ve Bahçelievler Mahallesi Spor Sahası Kent Park Projesi Silvan’a kazandırılacak.



GÖREV BİZİ ONURLANDIRDI



“Devletimizin, bizi böyle bir göreve layık görmesinden dolayı onur duyuyoruz” diyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Silvan’a kazandırılacak çalışmalara ilişkin açıklamasında, “Devletimiz o bölgemizde bir taraftan terörü yok etmeye çalışırken diğer taraftan da belediyecilik hizmetlerinin de eksiksiz ve layıkıyla yerine getirilmesini istiyor. Böylesi bir dönemde devletimizin, bizi böyle bir göreve layık görmesinden dolayı onur duyuyoruz.



SİLVAN’IN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK



Biz de Gebze Belediyesi olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmak üzere kolları sıvadık. Belediyecilik deneyimlerimizi Silvanlı kardeşlerimizle paylaşarak; terör örgütü propagandasından başka, belediyecilik hizmeti göremeyen Silvan’ın çehresini Silvan Belediyesi’nin yeni yönetimi ve TOKİ işbirliğinde dev yatırımlarla değiştireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.



DEVASA KENT PARK PROJESİ



Projelendirme çizim çalışmaları Gebze Belediyesi tarafından yapılan ve ihale aşamasına gelinen dev projelerden Silvan Kent Park Projesi’nde 9 bin 987 metrekare yeşil alan, 2636 metrekare yürüyüş yolu, 636 metrekare kauçuk zemin, tribün alanı ve kafeterya, basketbol sahası, futbol sahası yer alacak.



YENİŞEHİR’E BASKETBOL SAHALARI



Gebze Belediyesi öncülüğünde Silvan’a kazandırılacak bir diğer proje olan Yenişehir Mahallesi Basketbol Sahası Kent Park Projesi’nde ise; 1318 metrekare yeşil alan, basketbol sahası yer alacak.



BAHÇELİEVLER’E SPOR SAHALARI



Silvan’ın Bahçelievler Mahallesi’ne kazandırılacak bir diğer proje olan Spor Sahası ve Kent Park Projesi’nde ise 2 bin 353 metrekare yeşil alan 1075 metrekare yürüyüş yolu, 338 metre kare kauçuk zemin, soyunma odaları, tribün, kafe, spor sahaları, voleybol sahası, futbol sahası yer alacak.