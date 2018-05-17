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Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri’nde

Çalışmaların son aşamaya geldiği Mevlana Modern Kapalı Pazaryeri’nde Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, proje hakkında Kaymakam Güler’e bilgi verdi.

Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri'nde

17 Mayıs 2018 Perşembe 12:08

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ilçeye kazandırdığı en önemli vizyon projelerin başında gelen Mevlana Modern kapalı Pazaryeri’nde çalışmalar son aşamaya geldi. Mevlana Modern  Kapalı Pazaryeri’ndeki çalışmaları Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte denetledi. Proje hakkında Kaymakam Güler’e inceleme ve denetleme turunda bilgi veren Başkan Köşker’e ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcısı Nilay Ayran da eşlik etti. 

SOKAK PAZARLARI KALKACAK

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker incelmeler sırasında, “Modern Kapalı Pazar yerimizde artık son aşamaya gelindi. Pazaryerimiz sadece pazar olarak hizmet vermeyecek çok yönlü bir pazaryeri yaptık. İçerisinde buluna dükkanlar ve kafeteryalar sayesinde sürekli yaşayan bir yer olacak. Ayrıca Pazar yerimizde yürüyen merdivenler ve engelli asansörlerimiz de mevcut. Engelli vatandaşlarımız rahatlıkla burada alış verişlerini yapabilecekler. Modern bir kent olma yolunda büyük bir yol kat eden Gebze’mizde sokak pazarlarına son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM GÜLER’DEN TAM NOT

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’den pazaryeri ile ilgili bilgi alan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler pazarı çok beğendi. Kaymakam Güler, “Belediye Başkanımız Gebze’ye güzel bir eser kazandırıyor. Burada Gebzelilere güzel hizmetler verileceğinden kuşkum yok. Gebzelilere ve Gebze’ye hayırlı olsun” dedi.

 

 

 

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