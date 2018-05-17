Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri’nde

SOKAK PAZARLARI KALKACAK
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker incelmeler sırasında, “Modern Kapalı Pazar yerimizde artık son aşamaya gelindi. Pazaryerimiz sadece pazar olarak hizmet vermeyecek çok yönlü bir pazaryeri yaptık. İçerisinde buluna dükkanlar ve kafeteryalar sayesinde sürekli yaşayan bir yer olacak. Ayrıca Pazar yerimizde yürüyen merdivenler ve engelli asansörlerimiz de mevcut. Engelli vatandaşlarımız rahatlıkla burada alış verişlerini yapabilecekler. Modern bir kent olma yolunda büyük bir yol kat eden Gebze’mizde sokak pazarlarına son vereceğiz” ifadelerini kullandı.
KAYMAKAM GÜLER’DEN TAM NOT
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’den pazaryeri ile ilgili bilgi alan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler pazarı çok beğendi. Kaymakam Güler, “Belediye Başkanımız Gebze’ye güzel bir eser kazandırıyor. Burada Gebzelilere güzel hizmetler verileceğinden kuşkum yok. Gebzelilere ve Gebze’ye hayırlı olsun” dedi.