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Köşker’den esnaf ziyareti

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebze çarşı esnafını ziyaret etti, hayırlı Ramazanlar diledi.

Köşker'den esnaf ziyareti

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:03

Yoğun geçen belediye hizmetleri ve çalışmalarına devam eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, her fırsatta esnaf ziyaretlerini de sürdürüyor. Çarşı esnaflarını işyerlerinde ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, esnafın taleplerini aldı önerilerini dinledi. Esnaflara hayırlı Ramazanlar dileyen Başkan Köşker vatandaşları ve esnafları mahallelerde kurulacak iftar sofralarına davet etti. Başkan Köşker, “Esnaflarımız bizler için çok değerli. Esnaflarımız, vatandaşlarımızla bizler arasında bir bağ görevi görüyor. Onların görüşleri bizler için çok değerli” ifadelerini kullandı. Başkan Köşker, devam eden projeler ve çalışmalara ilişkin esnafı bilgilendirdi.
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