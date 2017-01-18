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Köşker’den Gebzespor’a Ziyaret!

Başkan Köşker Gebzespor’a moral oldu.

Köşker'den Gebzespor'a Ziyaret!

18 Ocak 2017 Çarşamba 13:26

Ergene Velimeşespor ile bu Pazar günü kendi sahasında karşılaşacak olan Gebzesporlu futbolcuları idman öncesi ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “İnanıyorum ki bu sene Gebzespor’un senesi olacak ve şampiyon olacaktır. Bu vesileyle Gebzeli hemşerilerimizi kentimizin futbol takımı Gebzespor’u bu önemli maçta desteklemek üzere Alaattin Kurt Stadı’na davet ediyorum” diyerek futbolculara moral verdi.

 

Gebzespor’a Başkan morali. 3. Lig’de mücadele eden ve bu hafta sonu Pazar günü saat 14.00’te  Ergene Velimeşespor ile kendi sahasında karşılaşacak olan Gebzespor’u idman öncesi ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i tesislere gelişinde Gebzespor Başkanı İlker Çakır ve yöneticiler karşıladı. Kritik maçta 3 puan için mücadele edecek olan kentin takımı Gebzespor’un genç ve başarılı futbolcularıyla bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “İnanmak başarmanın yarısı. Galibiyete odaklanan futbolcularımız inançlarıyla ve gayretleriyle bu maçı alacaklardır. Ben başta Gebzespor’umuzun başkanı İlker Çakır ve yönetimini, katkılarından ötürü kutluyorum. İnanıyorum ki bu sene Gebzespor’un senesi olacak ve şampiyon olacaktır.


ÇAKIR’DAN KÖŞKER’E TEŞEKKÜR


Bu vesileyle Gebzeli hemşerilerimizi kentimizin futbol takımı Gebzespor’u bu önemli maçta desteklemek üzere Alaattin Kurt Stadı’na davet ediyorum” dedi. Başkan Köşker’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebzespor Başkanı İlker Çakır, “Bu önemli maçı bizlerden desteğini esirgemeyen Gebze Belediye Başkanımız Adnan Köşker için kazanacağız. Desteklerinden ötürü kendilerine bir kez daha teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Moral ziyareti, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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