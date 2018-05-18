banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Köşker’in 19 Mayıs Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Köşker'in 19 Mayıs Mesajı

18 Mayıs 2018 Cuma 10:38

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Köşker, 19 Mayıs 1919 tarihinin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlık ve özgürlük savaşını fiilen başlatan Türk milletinin uyanışının sembolü olduğunu vurguladı. Başkan Köşker mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bağımsızlık ve özgürlük savaşını fiilen başlatan 19 Mayıs 1919, Türk milletinin uyanışının sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde atılan bu ilk adım, savaş meydanlarında zafere ulaşılmasını ve vatan topraklarının kurtarılmasını sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması, bayrağımızın özgürce dalgalandığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolunu açmıştır. 19 Mayıs’ın yıldönümünde, bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için, geçmişte verilen mücadelelerin önemini, genç kuşaklara en iyi şekilde anlatmalıyız. Genç kuşaklar, dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir.  19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, başta Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarını saygı ve şükranla anıyorum.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Demirci’den 19 Mayıs Mesajı Başkan Demirci’den 19 Mayıs Mesajı
Kocaeli'den Filistin'e Destek Kocaeli'den Filistin'e Destek
Zabıta Denetimleri Arttırdı Zabıta Denetimleri Arttırdı
Çayırova teşkilatı süsledi! Çayırova teşkilatı süsledi!
Ödüller Protokolden Ödüller Protokolden
Mevlana iftarda buluştu Mevlana iftarda buluştu
Yukarı Çık

banner341

banner339

Başkan Demirci’den 19 Mayıs Mesajı
Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle...

Haberi Oku