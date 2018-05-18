Köşker’in 19 Mayıs Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Köşker, 19 Mayıs 1919 tarihinin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlık ve özgürlük savaşını fiilen başlatan Türk milletinin uyanışının sembolü olduğunu vurguladı. Başkan Köşker mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bağımsızlık ve özgürlük savaşını fiilen başlatan 19 Mayıs 1919, Türk milletinin uyanışının sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde atılan bu ilk adım, savaş meydanlarında zafere ulaşılmasını ve vatan topraklarının kurtarılmasını sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması, bayrağımızın özgürce dalgalandığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolunu açmıştır. 19 Mayıs’ın yıldönümünde, bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için, geçmişte verilen mücadelelerin önemini, genç kuşaklara en iyi şekilde anlatmalıyız. Genç kuşaklar, dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, başta Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarını saygı ve şükranla anıyorum.”