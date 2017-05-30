Köşklüçeşme aynı sofrada iftar açtı

Gebze Belediyesinin her yıl düzenlediği geleneksel iftar sofrası, Köşklüçeşme Mahallesinde kuruldu. İftarın ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Biz büyük bir aileyiz ve Ramazan ayı, ailemizin aynı sofra etrafında bir araya gelmesine vesile oluyor. Bu mübarek ayın idrakine varıp, layığı ile hep birlikte yaşamayı nasip etsin Rabbim” dedi.

Gebze Belediyesi’nin her yıl düzenlediği geleneksel iftar sofraları Köşklüçeşme’de kuruldu. Köşklüçeşme’deki iftar yemeğine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba ve yönetimi, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Köşklüçeşme Mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir ve mahalle sakinleri katıldı.



İFTAR ÖNECESİ ESNAFI GEZDİ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iftar öncesi mahalle esnafını ziyaret etti hayırlı işler temennisinde bulunarak Ramazan aylarını tebrik etti. Ramazan ayının bereket ve birlik ayı olduğunu ifade eden Başkan Köşker, esnafa bol bereketli kazançlar diledi. Başkan Köşker iftar alanında masaları tek tek gezdi, mahalle sakinleriyle sohbet etti Ramazanlarını kutladı.



ALLAH BİRLİĞİMİZİ DAİM ETSİN

İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker mahalle sakinlerinin Ramazan Ayını kutladı. Başkan Köşker, “Biz büyük bir aileyiz ve Ramazan ayı, ailemizin aynı sofra etrafında bir araya gelmesine vesile oluyor. Bu mübarek ayın idrakine varıp, layığı ile hep birlikte yaşamayı nasip etsin Rabbim. Bu sofraların kıymetini bilelim, sağlığımızın kıymetini bilelim, hasta olan oruç tutamayanlara Allah acil şifalar versin, onlara da oruç tutmayı nasip etsin. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin inşallah” dedi.



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